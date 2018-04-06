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محافظات

محافظ الشرقية يهنئ البابا تواضروس ووزيرة الهجرة بعيد القيامة المجيد

الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي
بعث اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ببرقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة لكل من الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والقس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ونيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والأب سمعان صبحي راعي الكنيسة الكاثوليكية والقس وائل نشأت راعي الكنيسة الإنجيلية والأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان و للأخوة الأقباط بالمحافظة و جموع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما هنأ المحافظ اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ بمناسبة الإحتفالات بعيد القيامة المجيد.

وأكد محافظ الشرقية،عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين ، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار ويحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والإستقرار.

وأشار المحافظ إلى أن الأعياد الإسلامية والمسيحية هى أعياد لكافة الشعب المصرى وأن الجميع شركاء فى هذا الوطن داعيًا الله تعالى أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

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