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محافظات

توفير أراضي بجميع مراكز الشرقية لإقامة مجمع مصالح لخدمة المواطنين

الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي
أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من توفير الأراضي اللازمة لإقامة مجمع مصالح بكل مركز ومدينة لخدمة المواطنين وللتيسير عليهم ولتقديم الخدمة بشكل لائق.

وأوضح المحافظ أن المجمع سيشمل مكتب لــ(التموين – التضامن – القوى العاملة – الضرائب ) بهدف الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الإسكان بإعداد الرسم الهندسي المناسب لإقامة المجمع لجمع الكيانات الإدارية والخدمية في مكان واحد.

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