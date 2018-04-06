تعرف على أسباب فرض أمريكا عقوبات جديدة ضد روسيا

قال مسئول رفيع المستوى بإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة ضد عدد من الشخصيات الروسية جاء بسبب "تصرف روسيا المزعزع للاستقرار".



وأضاف المسئول في تصريحات للصحفيين: "هذا لا يعتبر ردا على حدث معين أو مشكلة. تلك القرارات اتخذت ردا على تصرفات روسيا المخربة في جميع أنحاء العالم"، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية.



وأوضح أن العقوبات الحالية متعلقة بأزمة القرم وأوكرانيا وسوريا والقرصنة الإلكترونية.



وتابع: "الأكثر أهمية.. هو أنها رد فعل على الهجوم المتكرر من جانب روسيا بهدف تقويض الديمقراطية الغربية".



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت اليوم فرض عقوبات ضد سبعة رجال أعمال روس و12 شركة روسية.