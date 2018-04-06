وزير الأوقاف يبكي في يوم اليتيم بمسجد «الحامدية الشاذلية»..فيديو

بكى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أثناء إلقائه خطبة الجمعة اليوم، بمسجد «الحامدية الشاذلية»، بمنطقة المهندسين، بمحافظة الجيزة، بحضور الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، واللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.



وتقطع صوت «مختار» خلال الخطبة، التي جاءت بعنوان: «رعاية الأيتام واجب ديني ومجتمعي»، عندما روي أنه بعد استشهاد جعفر بن أبي طالب بن عم النبي -صلى الله عليه وسلم-، ذهبت زوجته إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم تحمل ابناءها الأيتام وتذكر ضعفهم وحاجتهم وصغر سنهم.



وتابع: فَنظر إليها رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- و قَالَ: «الْعُيلْةَ تَخَافِينَ عَلَيْهِمْ، وَأَنَا وَلِيُّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟»، أي هل تخافين على أبنائك من الفقر وأنا وليهم في الدنيا والآخرة، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

