ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فكر دينى

وزير الأوقاف يبكي في يوم اليتيم بمسجد «الحامدية الشاذلية»..فيديو

الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:00 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أمل فوزي
بكى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أثناء إلقائه خطبة الجمعة اليوم، بمسجد «الحامدية الشاذلية»، بمنطقة المهندسين، بمحافظة الجيزة، بحضور الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، واللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وتقطع صوت «مختار» خلال الخطبة، التي جاءت بعنوان: «رعاية الأيتام واجب ديني ومجتمعي»، عندما روي أنه بعد استشهاد جعفر بن أبي طالب بن عم النبي -صلى الله عليه وسلم-، ذهبت زوجته إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم تحمل ابناءها الأيتام وتذكر ضعفهم وحاجتهم وصغر سنهم.

وتابع: فَنظر إليها رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- و قَالَ: «الْعُيلْةَ تَخَافِينَ عَلَيْهِمْ، وَأَنَا وَلِيُّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟»، أي هل تخافين على أبنائك من الفقر وأنا وليهم في الدنيا والآخرة، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

ترشيحاتنا

محمد بن سلمان يكشف حقيقة شرائه لوحة "دافنشي"

شاهد.. تعليق أمين الفتوى على الحوت الأزرق لعبة الموت

شاهد.. بدء المواجهات بـ"جمعة الكوتشوك" وإسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء

شاهد ..وزير الشباب والرياضة بدون حراسة داخل مسجد السيدة نفيسة

9 أسباب تجعلك تحرص على تناول الفول النابت!

غادة والي توجه فرق الاغاثة للتدخل السريع فى انهيار عقار سيدى جابر

ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية

وزير الخارجية السوداني يكشف النتائج الأخيرة لمباحثات «سد النهضة»

كارول سماحة تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة فى أحدث جلسة تصوير

سكينة فؤاد: دعوة السيسي للاحتفال بـ يوم اليتيم رسالة لنشر المسئولية الاجتماعية

فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 4 أشخاص أسفل عقار الإسكندرية المنهار.. فيديو وصور

الأهلي يتلقى دعوة للمشاركة في دورة تبوك الدولية بالسعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيتام معاقون ينتظرون من يرسم البهجة على وجوههم.. فيديو وصور

تشييع جنازة المهندس أيمن شقيق الإعلامي محمد شردي من مسجد مريم ببورسعيد

صلاح يتفوق على رونالدو ويحصد جائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

10 آلاف طفل يحتفلون بيوم اليتيم فى "دريم بارك".. فيديو وصور

نائب رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع مذكرة تفاهم مع ميناء سانتوس البرازيلي .. صور

فيديو

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة لم تتوصل لتوافق كامل.. ومصر شاركت برؤية واضحة.. فيديو
دبلوماسية: إثيوبيا ترفض الحلول المطروحة من مصر بشأن سد النهضة.. فيديو
شاهد.. فريق غنائي بولندي يطرح أغنية عن محمد صلاح بعنوان "فرعون إنجلترا"
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم في مصر.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟