شرطة النقل تضبط 29 تشكيلا عصابيا و٧٧ قضية مخدرات بمحطات المترو

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملة أمنية مكبرة إستهدفت ضبط المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية والقطارات.



أسفرت جهود الحملة خلال شهر مارس 2018 عن ضبط 29 تشكيلا عصابيا، ضم 71 متهما، إرتكبوا 30 واقعة سرقة متنوعة وضبط 90 قضية (سرقات عامة ، سرقات مهمات مصلحية ، سرقات بالإكراه ، نشل ) وضبط 77 قضية مخدرات.



كما تم ضبط 35 قضية أموال عامة متنوعة ( إختلاس ، إستيلاء ، تربح ) و14 قضية فى مجال الأحكام والقوانين المنظمة للسفر بقطارات السكة الحديد و138 قضية فى مجال قضايا الإتصالات والبريد وتنفيذ 55 حكما جنائيا – 4035 حكم حبس.



كما نجحت الادارة فى ضبط 11 قضية إستغلال أحداث فى جرائم التسول و182 قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص و2921 مخالفة إدارية متنوعة و تنفيذ إزالة 1259 حالة تعدى متنوعة وتحرير 41748 مخالفة فورية و3944 مخالفة عبور السكة الحديد و2763 بائعا متجولا وإزالة 34 معبرا غير قانوني.