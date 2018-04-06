دبلوماسي سابق: المشروع الاستثماري المتكامل يحدث طفرة غير مسبوقة فى السياحة السعودية





مشيرًا إلى أنه حال تنفيذه فإنه سيستقطب السياحة لهذه الدول الخليجية لقضاء العطلات أو للترفيه أو المشتريات بما يصب فى صالح الاقتصاد السعودي فى المقام الأول.



وتابع أن مثل هذه المشروعات السياحية والإستثمارية التى تلجأ السعودية لتدشينها تأتى ضمن خطة الإنفتاح السياحى والثقافى والاقتصادي.



يذكر أن مشروع القناة سيكون على طول الحدود مع قطر وستلغى جميع الحدود البرية وتكون سعودية خالصة، بحيث تكون داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمى مع قطر مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر منطقة عسكرية للحماية والرقابة.

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية ، إن إعلان السعودية تدشين مشروع سياحي متكامل على طول الحدود مع قطر خطوة تأتى ضمن التغيير الشامل الذي اعتزمه الأمير محمد بن سلمان بتفويض من أبيه، لافتًا إلى أن المشروع سيحدث تدفقا سياحيا غير مسبوق للسعودية.وأضاف رخا لـ"صدى البلد"، أن المشروع الذي سينفذ على الحدود الشرقية يمتد تأثيره على دول خليجية بعينها مثل البحرين وقطر والكويت وايضا مصر وليس كما يعتقد البعض أنه صفعة على وجه قطر.