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حوادث

مدير أمن الجيزة والمحافظ يهنئان قيادات الكنيسة الكاثوليكية بعيد القيامة.. صور

الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:10 م
مدير أمن الجيزة والمحافظ
مدير أمن الجيزة والمحافظ
مني حسين - أحمد مهدي
تقدم اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بالتهنئة إلى قيادات الكنيسة الكاثوليكية بمناسبة عيد القيامة المجيد في زيارة قام بها منذ قليل للكنيسة بميدان الجيزة عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية في العيد القومي لمحافظة الجيزة.

وترأس "سعد" برفقة اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، وفدا من قيادات أمن الجيزة وقدم التهنئة للإخوة الأقباط بالكنيسة.

وأجرى مدير أمن الجيزة، جولة مفاجئة للخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الكنائس والميادين الهامة والتمركزات الأمنية المتواجدة على الكنائس، وفي الشوارع، وأمام المنشآت الحيوية.

وشدد "سعد" على الضباط بالتحلي بأقصى درجات الاستعداد واليقظة، والتعامل مع أي خروج على القانون بمنتهى الحسم والحزم.

وحرص مدير أمن الجيزة، على التأكد من تمركز الخدمات الأمنية في الأماكن المخصصة لها، خاصة المتواجدة في محيد الكنائس، مطالبا بإجراء عملية تمشيط واسعة قبل تمركز القوات.

كما حفز القوات وطالبهم ببذل الجهد، من أجل تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان للمواطنين، ورافق مدير أمن الجيزة خلال الجولة عددا من القيادات الأمنية بالمديرية.

كما تم الدفع بالشرطة النسائية، لإجراء عملية التفتيش للسيدات عند دخول الكنائس، وتم وضع خطة محكمة لتأمين الاحتفالات بعيد القيامة المجيد.
مدير أمن الجيزة والمحافظ يهنئان قيادات الكنيسة الكاثوليكية بعيد القيامة.. صور
مدير أمن الجيزة والمحافظ يهنئان قيادات الكنيسة الكاثوليكية بعيد القيامة.. صور

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