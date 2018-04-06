ضابط مصري في حفظ السلام: أفتقد ابنتيّ ولكن خدمة أطفال جمهورية أفريقيا الوسطى تستحق التضحية.. صور

نشرت منظمة الأمم المتحدة، عبر موقعها الإلكتروني، تقريرا عن الضابط المصري الرائد أحمد الجوهري، الذي يشارك ببعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ نحو عام.



وقالت المنظمة إن "الجوهري" هو واحد من أكثر من 3 آلاف مصري يخدمون تحت راية الأمم المتحدة في عدد من البعثات بأنحاء العالم، بما يجعل مصر سابع أكبر المساهمين بأفراد نظاميين في عمليات حفظ السلام الدولية، والدولة العربية الأولى في هذا المجال.



ولفتت المنظمة الى أن المشاركة المصرية الأولى، بدأت في عام 1960 في بعثة حفظ السلام في الكونغو، منذ ذلك الوقت شارك أكثر من 30 ألف مصري في عمليات حفظ السلام في 24 دولة في أفريقيا، وآسيا، وأميركا اللاتينية وأوروبا، وتابعت: "خلال تلك السنوات، فقد 39 فردا من حفظة السلام المصريين حياتهم أثناء خدمتهم في بعثات حفظ السلام".



وأوضحت الأمم المتحدة أن الجوهري بدأ العمل مع بعثات حفظ السلام عام 2010 عندما التحق ببعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور (يوناميد) التي خدم فيها مرتين، قبل مشاركته ببعثة حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى المعروفة باسم مينوسكا



وتابعت أن "الجوهري" شارك ثقافة بلده مع زملائه من حفظة السلام القادمين من مختلف دول العالم، ويتعلم هو أيضا الكثير عن ثقافاتهم وتقاليدهم. كما أنه يحتفظ بأعلام بلادهم كتذكار لطفلتيه في مصر.



ويقول الجوهري إن هذه التجربة الفريدة المتمثلة في خدمته ببعثة دولية لحفظ السلام، أثرت بشكل كبير حياته المهنية والشخصية.



ونقلت المنظمة الدولية عن الجوهري قوله:"كل يوم نقوم بأعمال الدورية طيلة اليوم للتأكد من الوضع الأمني والتدخل عندما يتطلب الأمر عند مساس أي جهة بالأمن. نحاول دائما حماية الأبرياء من أي جماعة تريد إلحاق الضرر بهم. وهذا هو الدور الرئيسي لأي بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة".



وذكرت المنظمة أن الجوهري لا ينسى تلك الرحلة التي قام بها مع زملائه في ليلة رأس السنة إلى قرية فقيرة تضررت بشكل كبير مؤخرا من الصراع، إذ قاموا بتوزيع الهدايا على الأطفال، الابتسامة التي تمكن من رسمها على وجوه الأطفال ما زالت تعني له الكثير، مثل هذه اللحظات تشجعه على عمل المزيد من أجل خدمة المدنيين المتضررين من صراعات لا ذنب لهم فيها



وأكدت أن نصيحة الجوهري لمن سيلتحقون ببعثات حفظ السلام لأول مرة، فهي "فكروا في الأناس الذين ستخدمونهم، وفكروا أنكم قد تكونون في مكانهم لو اختلفت الظروف. تذكروا أنكم تمثلون المجتمع الدولي وبلدكم"، ووجه الرائد أحمد الجوهري رسالة إلى سكان جمهورية أفريقيا الوسطى تمنى فيها أن يتوقف القتال بين أبناء الدولة الواحدة، وأن يعملوا لنشر السلام من أجل بلدهم وأبنائهم.



وعن أسرته قال إن له ابنتين تبلغان من العمر عامين ونصف العام، وعاما ونصف العام، يفتقدهما كثيرا مع باقي الاسرة، ولكنه يشعر أنهم معه دائما بدعواتهم وأمنياتهم له بالسلامة وقال: "أفتقدهم جدا. أتحدث معهم كل يوم. والشيء الجيد أن الإنترنت يجعل الأماكن البعيدة أكثر قربا من بعضها. فلا يشعر الشخص أنه في بلد آخر. أتواصل مع أسرتي عبر الفيديو، وأطمئن عليهم دائما".