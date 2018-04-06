7 أسرار تساعدك على التخلص من الوزن

يسعى الكثير إلى الوصول إلى قوام ممشوق وجسم صحي بشتى الطرق، وقدم أطباء التغذية في الفترة الأخيرة أنواعا كثيرة من الحميات الغذائية التي تساعد على خسارة الوزن، ولكن لا بد أن يختار كل منا النظام المناسب له لأن استخدام أي نوع من الحمية دون دراسة سيعرضك للإجهاد والإرهاق.



وقدم موقع "power of positivity" بعض النصائح التي عن طريقها يمكن استخدام النظام الغذائي بصورة صحيحة.



1-شرب 3 لتر من المياه أثناء اليوم

ينصح أطباء التغذية بشرب المياه بكميات كبيرة طوال اليوم، لأن المياه تساعد على تنظيف المعدة من السموم، فضلا عن فوائدها الكثيرة في إعادة نضارة البشرة وحمايتها من الجفاف.



2-تناول الطعام ببطء

عليك أن تتناول الطعام ببطء إذا كنت ترغب في خسارة الوزن بشكل صحي.



3-توقف عن تناول الطعام عند الشعور بالشبع

ينصح أطباء التغذية بتناول الطعام بكميات مناسبة والتوقف عن تناول الطعام فور الشعور بالشبع.



4-تناول الوجبات في أوقات محددة

تنظيم الوقت شئ مهم جدا في أي نظام غذائي مما قد يساعدك في التخلص من الوزن الزائد، حيث بدوره أن يساعدك في تقليص حجم المعدة .



5-شرب العصائر الطازجة

شرب العصائر الطازجة بدون سكر مفيد جدا للجسم فهي غنية بالفيتامينات والعناصر المهمة.



6-تناول البروتينات في كل وجبة

ينصح الأطباء بتناول البروتينات في كل وجبة لأنها تغذي الجسم ولا تزيد من نسبة الدهون إذا تناولتها بشكل مناسب.



7-تناول الزبادي قبل النوم

حاول أن تتناول الزبادي بشكل مستمر قبل النوم حتى تصبح عادة، لأن الزبادي يساعد على تهدئة جدار المعدة وإنقاص الوزن نظرا لخفض سعراته.

