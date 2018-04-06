ضبط 3 طلاب أثناء سرقتهم كابلات تليفونات بميت غمر

تمكن عدد من أهالي قرية كفر سرنجا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة من ضبط ثلاث طلاب أثناء محاولاتهم سرقة الكابلات التليفونية بالقرية .



وورد اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد إيهاب شبانة، مأمور مركز شرطة ميت غمر، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية " كفر سرنجا " بضبطهم ثلاث أشخاص حال شروعهم فى سرقة كابلات تليفونيه خاصة بالشركة المصرية للاتصالات .



وانتقل المقدم محمد الحسيني، رئيس مباحث مرككز يمت غمر، ومعاونية الى القرية، وبالفحص تبين قيام بعض الأهالى بضبط كل من"عبدالباسط ا. ف"، 14 عاما طالب، "كريم ر. ع"، 16 عاما طالب "عمر ح. م"، 14 عاما طالب, ويقيمون قرية " كفر المندرة " دائرة مركز أجا حال شروعهم فى سرقة أحد الكابلات مستخدمين تروسيكل " بدون لوحات معدنية " قيادة الأول.



وبمواجهة المتهمين أنكروا محاولاتهم لسرقة الكابلات التليفونية ومعللين تواجدهم بمكان الضبط لتجميع الخردة وجرى إخطار إدارة الأمن الوطنى بالدقهلية والتحفظ على التروسيكل على ذمة تصرفات النيابة العامة.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4960/2018 جنح المركز وبالعرض على النيابة العامة كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة .