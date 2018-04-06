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فكر دينى

علي جمعة: ينبغي ترجمة حب الوطن إلى سلوك صالح نافع للفرد والمجتمع

الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:11 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن حب الوطن لا ينبغي أن يقف عند المشاعر والعواطف، بل لابد أن يترجم إلى سلوك صالح نافع للفرد والمجتمع.

وأضاف «جمعة» عبر صفحته بـ«فيسبوك»: أن الوطن الذي نعم أبناؤه بالأمن والطمأنينة في أكنافه، وتقلبوا بين حناياه وجوانبه، ونمت أعوادهم من خيراته وثمراته، ليحتم على كل فرد أن ينهض بواجباته تجاه وطنه، موضحًا: ومن أهم تلك الواجبات: الأمن والبناء، فأما الأمن في الأوطان فهو من النعم الكبرى التي منحها الله عباده وامتن عليهم بها، ومن مقررات ذلك وأمثلته ما حكاه الله تعالى عن أهم ما تميز به أهل مصر، فقال سبحانه فيما حكاه عن يوسف عليه السلام في مقام الامتنان: «وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ».

وتابع: وقد حثنا رسولنا محمد ﷺ على أن نكون مصدر أمن وأمان، وسبيل طمأنينة وسلام, في كل زمان ومكان فقال: «أفشوا السلام وأطعموا الطعام» (سنن الترمذي)، بل أمر أن يكف المسلم الأذى عن الناس وأن يسلم الناس من إساءته وأذاه, فقال ﷺ: «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده, والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» (سنن النسائي).

واستطرد: إن تحققنا بصفات المؤمن الصادق تستوجب منا أن ندرأ الفتنة ونمنع قيامها، وأن نئد الإشاعات الكاذبة والإرجافات المغرضة، وأن نبتعد عن ترويع الآمنين وتخويف أبناء الوطن بل وغيرهم من المسالمين.

وأكمل: الواجب الثاني الذي يتحتم على الجميع القيام به تجاه الوطن هو واجب البناء، فبناء الوطن من مقتضيات الاستخلاف في الأرض وإعمارها، قال تعالى: «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا»، فكل منا في موقعه مستخلف ومطالب بالبناء على قدر ما حباه الله من سعة وقدرة وعلم، ويمكن القيام بذلك الواجب في مجالات شتى، منها الحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة، والحرص على خيرات الوطن وثرواته ومكتسباته، ومنها أيضا الحفاظ على البيئة بكل صورها كإماطة الأذى عن الطريق، والكف عن الإسراف أو إهدار الموارد مهما قلت أو كثرت، بل يتحقق بناء الوطن في أبسط صوره في إتقان العمل النافع المفيد.

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