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أخبار العالم

أنباء عن تعافي الجاسوس الروسي في بريطانيا

الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:11 م
الجاسوس الروسي سيرجي
الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال
القسم الخارجي
ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الجمعة، أن الجاسوس الروسي المزدوج، سيرجي سكريبال، الذي تعرض لمحاولة اغتيال في بريطانيا تعدى حالة الخطر، ويستجيب بشكل جيد للعلاج.

وقالت ممثلة مستشفى سالزبوري، كريستينا بلانشارد، التي يتلقى فيها سكريبال العلاج، إنه يتعافى بسرعة وتعدى مرحلة الخطر.

وأضافت بلانشارد في تصريح للوكالة: "هو يستجيب جيدًا للعلاج وحالته تتحسن بسرعة".

وفي وقت سابق استعادت يوليا سكريبال ابنة العقيد الروسي السابق سيرجي سكريبال وعيها، وأدلت في أول تصريح لها بعد تعرضها لمحاولة تسمم، إنها استعادت الوعي منذ أسبوع وحالتها الصحية تتحسن كل يوم.

وكانت الشرطة البريطانية، عثرت على سكريبال وابنته فاقدي الوعي عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 مارس الماضي، واتهمت لندن موسكو بالتورط في تسميمهما بغاز الأعصاب.

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