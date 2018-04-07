برلمانى: لابد من وضع حد أدنى لأسعار الفنادق لمنع الإضرار بالاقتصاد المصرى

قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن الصين أحبطت الإنتاج المصري من التحف الفرعونية، وأصبحت مصر مستوردة لتلك المنتجات بدلا من تصنيعها في الداخل، لافتا إلى أن معظم العبايات والتحف الفرعونية المقلدة أصبحت صينية.



وتابع "إدريس" فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن فتح السوق للاستيراد من الصين، ألحق الضرر بالمنتج المصري، لافتا إلى أن هناك الكثير من الخطط السياحة لتطوير المنظومة، دون تنفيذ على أرض الواقع.



ولفت النائب إلى أن الإقدام على سوق الصين والتى يخرج منها 150 مليون سائح سنويا، لا يعود بفائدة على الدولة سوي بأعداد السائحين وليس حجم الدخل للاقتصاد المصري بمعنى أن زيارة السائح الصينى لمصر زهيدة ورخيصة مقارنة بزيارة نفس السائح لدولة أخرى، وبالتالى فإن فتح الباب للسائح الصيني على حساب السائح الأوروبي يضرب اقتصاد الدولة.



وأكد النائب أن خلق أسواق جديدة خطوة جيدة، إلا أنه لابد من النظر إلى نوعية السائح، وسعر رحلته إلى مصر، مطالبا بضرورة وضع حد أدنى لأسعار الفنادق حتى لا يحدث تنافس بين الشركات السياحية وبعضها البعض الأمر الذي يضر الاقتصاد المصري.



وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، قد أكدت أن هناك دعما قويا من القيادة السياسية للقطاع السياحى خلال الفترة القادمة، لافتة إلى وجود خطة جديدة للتعامل مع مختلف الملفات من ترويج وبنية أساسية وتدريب للعصر البشرى.



وأشارت الوزيرة إلى أنه يجرى العمل على عمل علامة تجارية للمنتج السياحى المصرى، لافتة إلى التركيز خلال الفترة القادمة على الحملات المشتركة مع الدول التى لديها أعداد كبيرة وهناك مؤشرات للاستفادة بها وذلك لأن سوقا كالصينية مثلا يخرج منها 150 مليون سائح سنويا وتحقق 200 مليار دولار بينما حصتنا ضعيفة جدا.