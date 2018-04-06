ياسين عبد الصبور يحصل على عدد من الموافقات لقرى نصر النوبة

حصل ياسين عبد الصبور نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة نصر النوبة على الموافقة لموافقات الرسمية من جهات الاختصاص لتنضم ضمن مجموعة القرى التى ستشملها الصرف الصحي، مؤكدا أنه بالمستندات تم إدراج قرى "ادندان وارمنا وعنيبة ومصمص وابريم ودابود والسيالة" ضمن القرى التي أدرجت في الصرف الصحي خلال الميزانية المقترحة للعام المالي الجديد.



وقال نائب المصريين الأحرار، فى بيان له أنه استطاع أن يفي بالوعد لقرى نصر النوبة وإنه يعمل جاهدا لتكون قرى النوبة من القرى النموذجيه على مستوى الجمهورية.



ومن ناحية أخرى أكد أنه تمت الموافقة على تحويل قرية بلانه إلى مدينة، وجاري دراسة الأمر، لافتا إلى أن مديرية إسكان أسوان تقوم حاليا بمجهودات لضم أكبر عدد من البيوت الآيلة للسقوط إلى الإحلال الكامل فى قرى النوبة.