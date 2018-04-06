ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

ياسين عبد الصبور يحصل على عدد من الموافقات لقرى نصر النوبة

الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:44 م
مجلس النواب
مجلس النواب
أمينة الدسوقى
حصل ياسين عبد الصبور نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة نصر النوبة على الموافقة لموافقات الرسمية من جهات الاختصاص لتنضم ضمن مجموعة القرى التى ستشملها الصرف الصحي، مؤكدا أنه بالمستندات تم إدراج قرى "ادندان وارمنا وعنيبة ومصمص وابريم ودابود والسيالة" ضمن القرى التي أدرجت في الصرف الصحي خلال الميزانية المقترحة للعام المالي الجديد.

وقال نائب المصريين الأحرار، فى بيان له أنه استطاع أن يفي بالوعد لقرى نصر النوبة وإنه يعمل جاهدا لتكون قرى النوبة من القرى النموذجيه على مستوى الجمهورية.

ومن ناحية أخرى أكد أنه تمت الموافقة على تحويل قرية بلانه إلى مدينة، وجاري دراسة الأمر، لافتا إلى أن مديرية إسكان أسوان تقوم حاليا بمجهودات لضم أكبر عدد من البيوت الآيلة للسقوط إلى الإحلال الكامل فى قرى النوبة.

ترشيحاتنا

صلاح يتفوق على رونالدو ويحصد جائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

الإنتاج الحربي يبدأ تصنيع هراس الطرق "أمير" ابتكار عالم مصرى بكندا.. صور

وفد مصر بمفاوضات سد النهضة يوجه ضربة جديدة لقناة الجزيرة

السيطرة على حريق محدود بـ"مول فتح الله" بالمنصورة

محمد صلاح ينافس بـ5 أهداف في استطلاع ليفربول على لقب الأفضل في مارس

فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 4 أشخاص أسفل عقار الإسكندرية المنهار.. فيديو وصور

ضابط مصري في حفظ السلام: أفتقد ابنتيّ ولكن خدمة أطفال جمهورية أفريقيا الوسطى تستحق التضحية.. صور

فى عيد ميلاده.. 10 معلومات عن «أوكا»: « اسمه الحقيقى مفاجأة »

أمن الدولة السعودي يلقي القبض على 70 مصريا من إجمالي 5322 موقوفا

رسميا .. مجلس الزمالك يطلب تفويضا لتعديل لائحته الداخلية فى مايو

ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية

مرتضى منصور يطالب أعضاء الجمعية العمومية بالدفاع عن النادي يومي 10 و11 مايو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبادرة "بينا" تصطحب 100 طفل من دور الرعاية لزيارة مستشفى 57..صور

أيتام معاقون ينتظرون من يرسم البهجة على وجوههم.. فيديو وصور

تشييع جنازة المهندس أيمن شقيق الإعلامي محمد شردي من مسجد مريم ببورسعيد

صلاح يتفوق على رونالدو ويحصد جائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

10 آلاف طفل يحتفلون بيوم اليتيم فى "دريم بارك".. فيديو وصور

فيديو

«التموين» تنفي نقص كميات الأرز.. وتؤكد: طرح 1000 طن لتوزيعه في رمضان.. فيديو
«التموين»: لدينا مخزون من السكر يكفي لـ5 أشهر.. فيديو
حضري باوند كيك الكريم تشيز بأسهل الخطوات
«التموين»: هناك احتياطات استراتيجية كافية من كل السلع والمنتجات.. فيديو
«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة لم تتوصل لتوافق كامل.. ومصر شاركت برؤية واضحة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟