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محافظات

بدء رصف الشوارع بمرسى مطروح بعد انتهاء مشروعات الصرف والكهرباء والغاز

الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:30 م
اعمال الرصف في شارع
اعمال الرصف في شارع الاسكندرية
نور محمود
أعلن محمد جابر رئيس مدينة مرسى مطروح بدء أعمال الرصف في شارع الإسكندرية، بعد أن تم الانتهاء من توصيل كافة المرافق والخدمات بالشارع، وسيتم تباعا رصف كافة الشوارع عقب الانتهاء من المشروعات الجارية.

وأضاف "جابر"، أنه بناء على توجيهات محافظ مطروح تم التنسيق والشركات العاملة في كافة المشروعات لإزالة كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من المشروعات فى الموعد المحدد قبل موسم الصيف.

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى أن كافة الإدارات بمجلس المدينة تعمل مع الإدارة الهندسية لسرعة إنهاء أعمال إعادة الشي لأصله في الشوارع التي تم توصيل الغاز الطبيعي وشبكات الصرف وأعمال الكهرباء.
بدء رصف الشوارع بمرسى مطروح بعد انتهاء مشروعات الصرف والكهرباء والغاز
بدء رصف الشوارع بمرسى مطروح بعد انتهاء مشروعات الصرف والكهرباء والغاز
بدء رصف الشوارع بمرسى مطروح بعد انتهاء مشروعات الصرف والكهرباء والغاز
بدء رصف الشوارع بمرسى مطروح بعد انتهاء مشروعات الصرف والكهرباء والغاز
بدء رصف الشوارع بمرسى مطروح بعد انتهاء مشروعات الصرف والكهرباء والغاز

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