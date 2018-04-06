بدء رصف الشوارع بمرسى مطروح بعد انتهاء مشروعات الصرف والكهرباء والغاز

أعلن محمد جابر رئيس مدينة مرسى مطروح بدء أعمال الرصف في شارع الإسكندرية، بعد أن تم الانتهاء من توصيل كافة المرافق والخدمات بالشارع، وسيتم تباعا رصف كافة الشوارع عقب الانتهاء من المشروعات الجارية.



وأضاف "جابر"، أنه بناء على توجيهات محافظ مطروح تم التنسيق والشركات العاملة في كافة المشروعات لإزالة كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من المشروعات فى الموعد المحدد قبل موسم الصيف.



وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى أن كافة الإدارات بمجلس المدينة تعمل مع الإدارة الهندسية لسرعة إنهاء أعمال إعادة الشي لأصله في الشوارع التي تم توصيل الغاز الطبيعي وشبكات الصرف وأعمال الكهرباء.