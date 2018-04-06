5 علاجات منزلية لقتل وجع الأسنان
الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:30 م
يعاني البعض من آلام الأسنان التي تجعلك تشعر بالضيق طوال اليوم، وبسببها قد تجد نفسك أمام ارتفاع درجة حرارة الجسم أو تغير المزاج بصورة مفاجئة بسبب الألم الذي تعاني منه .
وهناك أسباب كثيرة لتسوس الأسنان ومن أهمها تناول الحلوى و السكريات بصورة كبيرة مما قد يؤثر على صحة الأسنان ، ويعاني الكثير من أمراض اللثة كالالتهابات والتورم .
ونشر موقع "bright side” بعض العلاجات البسيطة لآلام اللثة .
1-الماء بالملح
ينصح أطباء الأسنان بشرب المياه بالملح لتجنب آلام الأسنان ، لأن ذرات الملح مطهر طبيعي للفم و يعالج الإلتهابات .
2-منشفة باردة
إذا كنت تشعر بوجع و آلام في اللثة عليك بمنشفة باردة بها ثلج و ضعها على مكان الألم .
3-الثوم
كان يستخدم القدماء الثوم كعلاج لمشاكل الأسنان و اللثة فهو يعالج التورم و الإلتهاب .
4-ورق الجوافة
تعالج أوراق الجوافة إلتهباتن اللثة و تورم الأسنان و قرح الفم .
5-البصل
يحتوي نبات البصل على مواد كيميائية تساعد في القضاء على الجراثيم و إلتهابات الفم .