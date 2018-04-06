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بنات البلد

5 علاجات منزلية لقتل وجع الأسنان

الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:30 م
صدى البلد
مريم صليب
يعاني البعض من آلام الأسنان التي تجعلك تشعر بالضيق طوال اليوم، وبسببها قد تجد نفسك أمام ارتفاع درجة حرارة الجسم أو تغير المزاج بصورة مفاجئة بسبب الألم الذي تعاني منه .

وهناك أسباب كثيرة لتسوس الأسنان ومن أهمها تناول الحلوى و السكريات بصورة كبيرة مما قد يؤثر على صحة الأسنان ، ويعاني الكثير من أمراض اللثة كالالتهابات والتورم .

ونشر موقع "bright side” بعض العلاجات البسيطة لآلام اللثة .

1-الماء بالملح
ينصح أطباء الأسنان بشرب المياه بالملح لتجنب آلام الأسنان ، لأن ذرات الملح مطهر طبيعي للفم و يعالج الإلتهابات .

2-منشفة باردة
إذا كنت تشعر بوجع و آلام في اللثة عليك بمنشفة باردة بها ثلج و ضعها على مكان الألم .

3-الثوم
كان يستخدم القدماء الثوم كعلاج لمشاكل الأسنان و اللثة فهو يعالج التورم و الإلتهاب .

4-ورق الجوافة
تعالج أوراق الجوافة إلتهباتن اللثة و تورم الأسنان و قرح الفم .

5-البصل
يحتوي نبات البصل على مواد كيميائية تساعد في القضاء على الجراثيم و إلتهابات الفم .

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