«مصر تصل للعالمية».. وزيرة السياحة: وضع علامة تجارية للمنتج السياحى المصرى.. ونواب: يعكس الصورة الإيجابية.. ونمتلك مقومات لا يمتلكها آخرون.. وسنحقق 100 مليار دولار حال الاهتمام بالقطاع

نعمل على وضع علامة تجارية للمنتج السياحى المصرى

محمد عبده:

قادرون على تحقيق 100 مليار دولار سنويا من السياحة

سياحة البرلمان:

وضع علامة تجارية للمنتج المصري يعطي ضمانة للمستهلكين

أحمد إدريس:

الصين أحبطت الإنتاج المصري من التحف الفرعونية



«تعد أهم مصادر الدخل القومى».. هى السياحة فى مصر، حيث تمتلك الدولة أهم مقومات السياحة من قرى ومدن وأثار، لم يمتلكها غيرها من دول العالم، إلا أنه نظرا للظروف التى مرت بها القاهرة، تراجعت نسبة السياح الوافدين إلى مصر، الأمر الذى تسعى الوزارة إلى تلاشيه للعودة بهذا القطاع إلى سابق عهده.



وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أن هناك دعما قويا من القيادة السياسية للقطاع السياحى خلال الفترة القادمة، لافتة الى وجود خطة جديدة للتعامل مع مختلف الملفات من ترويج وبنية اساسية وتدريب للعصر البشرى، فضلا عن عمل علامة تجارية للمنتج السياحى المصرى، لافتة الى التركيز خلال الفترة القادمة على الحملات المشتركة مع الدول التى لديها اعداد كبيرة وهناك مؤشرات للاستفادة بها وذلك لأن سوقا كالصينية مثلا يخرج منها 150 مليون سائح سنويا وتحقق 200 مليار دولار بينما حصتنا ضعيفة جدا.



وفى هذا الشأن قال النائب محمد عبده عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن وزراء السياحة يتحدثون ويضعون خطط تطوير المنظومة إلا أنه لا يتم تنفيذ تلك الرؤيا على أرض الواقع، مطالبا بضرورة إطلاق حملة لتثقيف الشعب للتعامل مع السائح الأجنبى، فضلا عن تسويق الآثار الموجودة فى مصر والأماكن السياحية.



وتابع عبده فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مصر تمتلك أهم آثار العالم والكثير من الكنوز، إلا أن ما ينقصها خبرة التسويق، قائلا: "نحن فاشلون فى تسويق مالدينا من كنوز"، لافتا إلى أن هناك دولا حققت دخلا كبيرا على الرغم من عدم امتلاكها ربع ما تمتلكه مصر.



وأكد النائب أن، السياحة ستدر على مصر 100 مليار دولار فى العام الواحد حال الاهتمام الواسع بها، فضلا عن ضرورة معالجة السلبيات وحسن استقبال السائح، مطالبا بضرورة إسناد الإشراف على الملف لرئيس الجمهورية، مباشرة، قائلا: "لن يتمكن وزير السياحة أو المؤسسات المعنية من إنجاح الملف وازدهار السياحة، فالحل أن يتولى الرئيس بنفسه هذا الملف".



وطالب عبده بضرورة أن يتم التعامل مع السياحة كصناعة واقتصاد.



فيما قال النائب رياض عبد الستار عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن وضع علامة تجارية للمنتج السياحى المصرى، من شأنها الحفاظ على المنتج وإعطاء ضمانات للمستهلكين وخاصة حال التصدير للخارج، بالإضافة إلى توضيح صورة جيدة عن الدولة المصرية.



وأضاف رياض لـ"صدى البلد"، أن تلك الخطوة ستساعد على كثرة التصدير للخارج، لافتا إلى أن سعى وزارة السياحة لعقد الحملات المشتركة مع الدول التي لديها أعداد كبيرة، تساهم فى زيادة أعداد السياح الوفديين لمصر، وخاصة الصين حيث تعد سوقا كبير ويخرج منها 150 مليون سائح سنويا، إلا أن حصة مصر ضعيفة نتيجة ضعف التسويق للأماكن السياحية.



وطالب النائب بضرورة العمل على تحديث لكل المعلومات والبيانات وكسب السوق الصيني.



وقال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن الصين أحبطت الإنتاج المصري من التحف الفرعونية، وأصبحت مصر مستوردة لتلك المنتجات بدلا من تصنيعها في الداخل، لافتا إلى أن معظم العبايات والتحف الفرعونية المقلدة أصبحت صينية.



وتابع إدريس فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن فتح السوق للاستيراد من الصين، ألحق الضرر بالمنتج المصري، لافتا إلى أن هناك الكثير من الخطط السياحة لتطوير المنظومة، دون تنفيذ على ارض الواقع.



ولافت النائب إلى أن الإقدام على سوق الصين والتى يخرج منها 150 مليون سائح سنويا، لا يعود بفائدة على الدولة سوي بأعداد السائحيين وليس حجم الدخل للاقتصاد المصري بمعنى أن زيارة السائح الصينى لمصر زهيدة ورخيصة مقارنة بزيارة نفس السائح لدولة أخرى، وبالتالى فإن فتح الباب للسائح الصيني على حساب السائح الأوربي يضرب إقتصاد الدولة.



وأكد النائب أن خلق أسواق جديدة خطوة جيدة،إلا أنه لابد من النظر إلى نوعية السائح، وسعر رحلته إلى مصر، مطالبا بضرورة وضع حد أدنى لأسعار الفنادق حتى لايحدث تنافس بين الشركات السياحية وبعضها البعض الأمر الذي يضر بالاقتصاد المصري.