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محافظات

جروب «الطور بينا أجمل مدينة» يحتفل بيوم اليتيم.. صور

الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:42 م
جروب الطور بينا اجمل
جروب "الطور بينا اجمل مدينة" يحتفل بالأطفال الايتام
نضال المصرى
نظم جروب "الطور بينا اجمل مدينة" احتفالا بيوم اليتيم فى حديقة "افرى داى" بمدينة طور سيناء.

شارك فى الحفل مئات الاطفال والاسر للاستمتاع بفقرات التنورة والاراجوز والساحر التي قدمتها فرقة" بوم بارتي" بقيادة محمود صلاح مصيلحى بالإضافة للرسم على وجوه الاطفال (سها البيك) علاوة على الحفل الغنائي لفرقة نغم بقيادة المايسترو احمد بدوى والعرائس المتحركة.

اشرف على التنظيم فريق جروب" الطور بينا اجمل مدينة" الذى ضم شباب الجروب سامح مدحت وابراهيم محفوظ وحامد احمد حامد.

وحضر الحفل فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء والدكتور حمد شعيب وكيل وزارة الثقافة ومنى سالم مقررة المجلس القومي للمرأة وعصام رجب نقيب المعلمين وزيدان عبد الغفار وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.
جروب «الطور بينا أجمل مدينة» يحتفل بيوم اليتيم.. صور
جروب «الطور بينا أجمل مدينة» يحتفل بيوم اليتيم.. صور
جروب «الطور بينا أجمل مدينة» يحتفل بيوم اليتيم.. صور
جروب «الطور بينا أجمل مدينة» يحتفل بيوم اليتيم.. صور
جروب «الطور بينا أجمل مدينة» يحتفل بيوم اليتيم.. صور

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