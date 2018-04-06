محافظ الإسماعيلية يتفقد جاهزية الحدائق والمتنزهات استعدادا لشم النسيم

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والخدمية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة، واتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم.



وأضاف المحافظ، أن الإسماعيلية استعدت لاستقبال ضيوفها من جميع محافظات الجمهورية للاحتفال بهذه المناسبة السنوية للاستمتاع بقضاء الاحتفالات بالحدائق والأندية والشواطئ، حيث اعتادت أن تستقبل كل عام خلال هذه المناسبة ما يزيد عن نصف مليون زائر من المحافظات المجاورة.



جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها محافظ الاسماعيلية يرافقه محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وتضمنت الجولة، تفقد ومتابعة المحافظ ومرافقوه من القيادات لجميع الحدائق والمنتزهات العامة ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الصيانة الشاملة للمسطحات الخضراء مرورا بطول الطريق الدائرى وحديقة الغابة وحدائق الملاحة وشارع محمد على ومنطقة نمرة 6 للوقوف على مدى جاهزية تلك الأماكن لاستقبال الضيوف والزوار.



وأكد خلال الجولة على أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات الخدمية ووقف الأجازات لجميع المسؤلين والقيادات خلال تلك الفترة ، مشيرا الى تفعيل دور غرف العمليات الفرعية والرئيسية بجميع الوحدات المحلية على مدار الـ24 ساعة لتلقى أية بلاعات أو شكاوى من المواطنين والتعامل معها بشكل فوري.



وأضاف أنه تم التأكيد على تكثيف الحملات المرورية على جميع مداخل ومخارج المحافظة والمحاور والطرق الرئيسية لتيسير حركة المرور ومنع حدوث أي اختناقات.