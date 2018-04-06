ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد جاهزية الحدائق والمتنزهات استعدادا لشم النسيم

الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:50 م
محافظ الاسماعيلية
محافظ الاسماعيلية يتفقد جاهزية الحدائق
حسام صلاح
أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والخدمية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة، واتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم.

وأضاف المحافظ، أن الإسماعيلية استعدت لاستقبال ضيوفها من جميع محافظات الجمهورية للاحتفال بهذه المناسبة السنوية للاستمتاع بقضاء الاحتفالات بالحدائق والأندية والشواطئ، حيث اعتادت أن تستقبل كل عام خلال هذه المناسبة ما يزيد عن نصف مليون زائر من المحافظات المجاورة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها محافظ الاسماعيلية يرافقه محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت الجولة، تفقد ومتابعة المحافظ ومرافقوه من القيادات لجميع الحدائق والمنتزهات العامة ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الصيانة الشاملة للمسطحات الخضراء مرورا بطول الطريق الدائرى وحديقة الغابة وحدائق الملاحة وشارع محمد على ومنطقة نمرة 6 للوقوف على مدى جاهزية تلك الأماكن لاستقبال الضيوف والزوار.

وأكد خلال الجولة على أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات الخدمية ووقف الأجازات لجميع المسؤلين والقيادات خلال تلك الفترة ، مشيرا الى تفعيل دور غرف العمليات الفرعية والرئيسية بجميع الوحدات المحلية على مدار الـ24 ساعة لتلقى أية بلاعات أو شكاوى من المواطنين والتعامل معها بشكل فوري.

وأضاف أنه تم التأكيد على تكثيف الحملات المرورية على جميع مداخل ومخارج المحافظة والمحاور والطرق الرئيسية لتيسير حركة المرور ومنع حدوث أي اختناقات.
محافظ الإسماعيلية يتفقد جاهزية الحدائق والمتنزهات استعدادا لشم النسيم
محافظ الإسماعيلية يتفقد جاهزية الحدائق والمتنزهات استعدادا لشم النسيم
محافظ الإسماعيلية يتفقد جاهزية الحدائق والمتنزهات استعدادا لشم النسيم
محافظ الإسماعيلية يتفقد جاهزية الحدائق والمتنزهات استعدادا لشم النسيم

ترشيحاتنا

سكينة فؤاد: دعوة السيسي للاحتفال بـ يوم اليتيم رسالة لنشر المسئولية الاجتماعية

أيتام معاقون ينتظرون من يرسم البهجة على وجوههم.. فيديو وصور

دبلوماسية: إثيوبيا ترفض الحلول المطروحة من مصر بشأن سد النهضة.. فيديو

«التموين» تنفي نقص كميات الأرز.. وتؤكد: طرح 1000 طن لتوزيعه في رمضان.. فيديو

ضاحي خلفان: القناة السعودية الموازية لحدود قطر «مشروع استراتيجي»

ضابط مصري في حفظ السلام: أفتقد ابنتيّ ولكن خدمة أطفال جمهورية أفريقيا الوسطى تستحق التضحية.. صور

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة لم تتوصل لتوافق كامل.. ومصر شاركت برؤية واضحة.. فيديو

9 أسباب تجعلك تحرص على تناول الفول النابت!

روائية تكشف حقيقة انتحار أحمد خالد توفيق وموقفه من السيسي

كارثة.. عقار الإسكندرية المنهار صادر له قرار إزالة.. والسكان رفضوا إخلاءه.. صور

شاهد..الصحف الإسرائيلية: محمد صلاح ظاهرة عالمية وأفضل سفير للمسلمين

شاهد.. فريق غنائي بولندي يطرح أغنية عن محمد صلاح بعنوان "فرعون إنجلترا"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبادرة "بينا" تصطحب 100 طفل من دور الرعاية لزيارة مستشفى 57..صور

أيتام معاقون ينتظرون من يرسم البهجة على وجوههم.. فيديو وصور

تشييع جنازة المهندس أيمن شقيق الإعلامي محمد شردي من مسجد مريم ببورسعيد

صلاح يتفوق على رونالدو ويحصد جائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

10 آلاف طفل يحتفلون بيوم اليتيم فى "دريم بارك".. فيديو وصور

فيديو

«التموين» تنفي نقص كميات الأرز.. وتؤكد: طرح 1000 طن لتوزيعه في رمضان.. فيديو
«التموين»: لدينا مخزون من السكر يكفي لـ5 أشهر.. فيديو
حضري باوند كيك الكريم تشيز بأسهل الخطوات
«التموين»: هناك احتياطات استراتيجية كافية من كل السلع والمنتجات.. فيديو
«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة لم تتوصل لتوافق كامل.. ومصر شاركت برؤية واضحة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟