ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزي من "7 جامعات" بالمهرجان الرياضي.. صور

الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:40 م
جامعة المنصورة تستضيف
جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزي
همت الحسينى
استقبلت جامعة المنصورة اليوم 500 طالب وافد ماليزى من جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والأزهر ودمنهور وطنطا والزقازيق لإقامة مهرجان رياضي في مختلف الألعاب الرياضية.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب واشراف الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على ادارة الوافدين وتنظيم نادي الطلاب الوافدين.

ويأتى تنظيم المهرجان فى اطار خطة الأنشطة الرياضية التى ينفذها نادى الوافدين بجامعة المنصورة والتى تستهدف استضافة جميع الطلاب الوافدين لممارسة الأنشطة الرياضية وإظهار المواهب الرياضية المختلفة.
جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزي من "7 جامعات" بالمهرجان الرياضي.. صور
جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزي من "7 جامعات" بالمهرجان الرياضي.. صور
جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزي من "7 جامعات" بالمهرجان الرياضي.. صور
جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزي من "7 جامعات" بالمهرجان الرياضي.. صور
جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزي من "7 جامعات" بالمهرجان الرياضي.. صور

ترشيحاتنا

بيان شركة بريزنتيشن بشأن أزمة بث مباراة المصري ومونانا

انهيار عقار فى سيدي جابر.. والحماية المدنية تنتقل لموقع الحادث

ولي العهد السعودي يكشف عن خطأ فادح ارتكبته أمريكا بالشرق الأوسط

«التموين» تنفي نقص كميات الأرز.. وتؤكد: طرح 1000 طن لتوزيعه في رمضان.. فيديو

ضبط فتاة ووالدها أثناء إلقائهما طفلة حديثة الولاده بالمنوفية

شاهد..الصحف الإسرائيلية: محمد صلاح ظاهرة عالمية وأفضل سفير للمسلمين

غياب نجوم الفن عن جنازة أرملة عادل أدهم .. فيديو وصور

شاهد.. تعليق أمين الفتوى على الحوت الأزرق لعبة الموت

جمال بيومى: المشروع الاستثماري بالسعودية لمراقبة التحركات القطرية

فى عيد ميلاده.. 10 معلومات عن «أوكا»: « اسمه الحقيقى مفاجأة »

5 علاجات منزلية لقتل وجع الأسنان

بن سلمان: نوافق على بناء علاقات مع إسرائيل بهذا الشرط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبادرة "بينا" تصطحب 100 طفل من دور الرعاية لزيارة مستشفى 57..صور

أيتام معاقون ينتظرون من يرسم البهجة على وجوههم.. فيديو وصور

تشييع جنازة المهندس أيمن شقيق الإعلامي محمد شردي من مسجد مريم ببورسعيد

صلاح يتفوق على رونالدو ويحصد جائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

10 آلاف طفل يحتفلون بيوم اليتيم فى "دريم بارك".. فيديو وصور

فيديو

«التموين» تنفي نقص كميات الأرز.. وتؤكد: طرح 1000 طن لتوزيعه في رمضان.. فيديو
«التموين»: لدينا مخزون من السكر يكفي لـ5 أشهر.. فيديو
حضري باوند كيك الكريم تشيز بأسهل الخطوات
«التموين»: هناك احتياطات استراتيجية كافية من كل السلع والمنتجات.. فيديو
«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة لم تتوصل لتوافق كامل.. ومصر شاركت برؤية واضحة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟