جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزي من "7 جامعات" بالمهرجان الرياضي.. صور

استقبلت جامعة المنصورة اليوم 500 طالب وافد ماليزى من جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والأزهر ودمنهور وطنطا والزقازيق لإقامة مهرجان رياضي في مختلف الألعاب الرياضية.



وذلك تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب واشراف الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على ادارة الوافدين وتنظيم نادي الطلاب الوافدين.



ويأتى تنظيم المهرجان فى اطار خطة الأنشطة الرياضية التى ينفذها نادى الوافدين بجامعة المنصورة والتى تستهدف استضافة جميع الطلاب الوافدين لممارسة الأنشطة الرياضية وإظهار المواهب الرياضية المختلفة.