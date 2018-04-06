صحة الدقهلية تحذر من تناول هذه الأسماك فى شم النسيم

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه حرصا من صحة الدقهلية على سلامة المواطنين فقد أعلنت عن عدة تحذيرات أثناء شراء الأسماك المملحة.



وأضاف أنه يجب شراء الأسماك المملحة والمدخنة من مصدر موثوق منه وليس الباعة الجائلين أو أماكن مجهولة المصدر، نظرا لافتقادهم للشهادات الصحية المطلوبة لإثبات خلوهم من الأمراض.



وتابع أنه يجب توخي الحذر من تصنيع هذه الأسماك في أماكن مجهولة غير نظيفة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي وأيضا تخزينها بطريقة صحيحة.



وأشار إلى أنه بخصوص الشكل الخارجي للسمكة؛ يجب أن يكون شكل السمكة «المملحة» متماسكة القوام، وليست مهترأة أو ممزقة من الخارج واللحم الداخلي متماسك، وبه كميه مناسبة من الملح، وأيضا لون السمكة يميل للون الأبيض وليس داكن اللون (احمر).



وأوضح أنه بخصوص تناول الأسماك المملحة يجب عدم الإفراط فى التناول لتلافي حدوث نزلات معوية، قائلا: "نرجو من الجميع سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز طبي إذا واجه أعراض "غثيان-دوخة-صداع -قئ-عدم وضوح الرؤية".



وأشار إلى أنه يجب مصارحة الطبيب المعالج بنوعية الطعام ومكان إعداده أو مكان شرائه مع الاحتفاظ بالعلامة التجارية للمحل لاتخاذ اللازم في حالة وجود أي مخالفات.



وشدد مكى على ضرورة تخزين الأسماك جيدا في أماكن جيدة التهوية أو الثلاجة لحين استخدامها مرة أخرى، ولا يجب تناولها مرة أخرى إذا تم حفظها في الدواليب بالمطابخ أو أفران البوتاجاز.