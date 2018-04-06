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اقتصاد

وول ستريت تفتح منخفضة مع تصاعد المخاوف بشأن حرب تجارية

الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:29 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
رويترز
فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الجمعة مع تجدد المخاوف بشأن صراع تجاري بين الولايات المتحدة والصين، والتي فاق أثرها بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت دون التوقعات على نحو حد من المخاوف بشأن زيادات قوية في أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 234.05 نقطة، أو ما يعادل 0.96 بالمئة، إلى 24271.17 نقطة فيما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 22.96 نقطة تعادل 0.86 بالمئة إلى 2639.88 نقطة ونزل المؤشر ناسداك المجمع 78.46 نقطة، أو 1.11 بالمئة، إلى 6998.10 نقطة.

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