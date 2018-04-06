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فكر دينى

خطيب المسجد الحرام : الطمأنينة هبة من الله لا أحد يقدر على منحها سواه

الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:41 م
المسجد الحرام
المسجد الحرام
أمل فوزي
أكد الشيخ الدكتور صالح بن محمد آل طالب، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن السكينة والطمأنينة عطاء من الله وهِبَةٌ مِن عنده، لا يقدر أحد على منحها إلا الله سبحانه وتعالى.

وأوضح «آل طالب» خلال إلقائه لخطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، أن في زمن اضطراب الأحوال وعصف الفتن أشد ضرورة، لذا ينبغي طلبها بأسبابها عند الله العليم الحكيم القدير الوهاب، مستشهدًا بما قال الله عز وجل: « هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا » الآية 4 من سورة الفتح.

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