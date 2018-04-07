أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان والمؤذن جالسا

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان أذان المؤذن وهو جالس فلا حرج فى ذلك لقوله تعالى {فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ}.



وأضاف "عثمان" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته على سؤال «هل يصح أن يكون المؤذن جالس وهو يؤذن؟»، أنه إذا كان للإنسان عند تعبه أن يصلى وهو جالسا وان يصلى مضجعا إن لم يستطع القيام ويجوز للإنسان ان يصلى السُنة وهو جالس إن كان على أنه سيأخذ النصف من ثواب القائم فلا حرج أن يؤذن المؤذن وهو جالسًا كذلك النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يترخص فى السُنة ويصلى على الدابة إينما توجهت به فكل هذا جائز ولا شئ في ذلك.

