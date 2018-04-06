ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

متحدو الإعاقة بجامعة المنيا يحصدون 12 ميدالية بالإسكندرية

الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:46 م
متحدو الإعاقة بجامعة
متحدو الإعاقة بجامعة المنيا يحصدون 12 ميدالية بالإسكندرية
ايمن يونس
كرم الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، طلاب الجامعة من متحدى الإعاقة الفائزين بالمراكز الأولى والمشاركين فى اللقاء الرياضى لذوى الاحتياجات الخاصة لطلاب الجامعات المصرية التى استضافته المدينة الشبابية بأبى قير بمحافظة الإسكندرية.

وخلال التكريم أشاد الدكتور "جمال أبو المجد" " بطلاب متحدى الإعاقة بجامعة المنيا الفائزين فى مسابقات اللقاء الرياضى،وبالتمثيل المشرف للجامعة، مؤكدًا بأن ما يحتاجونه الطلاب متحدى الإعاقة هو إعطاء الفرصة لهم للتعبير عن ما يمتلكونه من مواهب وقدرات خاصة تمكنهم من تحقيق النجاح والتميز لأنفسهم ومجتمعهم، مشجعهم على استمرار تفوقهم فى دراستهم، ومشاركتهم فى مختلف المسابقات القمية

وصرح الدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن طلاب جامعة المنيا حصدوا 12 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية فى مسابقات رفع الأثقال، وألعاب قوى، حيث حصلت الطالبة نعمات عبد الهادى بكلية دار العلوم على المركز الأول وفوزها بالميدالية الذهبية فى بطولة رفع الاثقال، وحصل الطالب خالد الحسينى بكلية التربية على المركز الثانى، وفاطمة أنور بكلية التربية على المركز الثالث فى نفس المسابقة وحصولهما على الميداليتين الفضية والبرونزية، وفى مسابقة العاب قوى، فازت الطالبة ياسمين عبد الصمد بكلية التربية بالمركز الأول، وحصولها على الميدالية الذهبية، وجاء كل من فاطمة جمال عبد الظاهر ، وعنتر محمد الطالبين بكلية دار العلوم، ومحمد جمال الدين، وكيرلس إسحاق بكلية الآداب بالمركز الثانى، بينما حصل الطالب محمد احمد حسن بكلية الفنون الجميلة على المركزالثالث وذلك فى نفس المسابقة.

أشرف علي النشاط الدكتور هاني العربي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة وعماد زكي مدير عام رعاية الطلاب وعادل عبد الله مدير إدارة النشاط الرياضي ورافق الوفد الدكتور أحمد بسيونى ومحمد رشاد مسئولي النشاط الرياضى ومشرفي الطلبة، ونعمة عبد الهادى، مشرفة الطالبات.

ترشيحاتنا

صحيفة إسرائيلية: 2018 نهاية «داعش» في سيناء

«التموين»: لدينا مخزون من السكر يكفي لـ5 أشهر.. فيديو

ولي العهد السعودي يكشف عن خطأ فادح ارتكبته أمريكا بالشرق الأوسط

رسميا .. مجلس الزمالك يطلب تفويضا لتعديل لائحته الداخلية فى مايو

تعرف على سعر الحديد في تعاملات سوق البناء اليوم

صلاح يتفوق على رونالدو ويحصد جائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

اخر افتكاسات الحكام..تقديم مباراة سوهاج واسوان 15 دقيقة بسبب القطار

انهيار عقار فى سيدي جابر.. والحماية المدنية تنتقل لموقع الحادث

ضاحي خلفان: القناة السعودية الموازية لحدود قطر «مشروع استراتيجي»

فى عيد ميلاده.. 10 معلومات عن «أوكا»: « اسمه الحقيقى مفاجأة »

بيان شركة بريزنتيشن بشأن أزمة بث مباراة المصري ومونانا

أمن الدولة السعودي يلقي القبض على 70 مصريا من إجمالي 5322 موقوفا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبادرة "بينا" تصطحب 100 طفل من دور الرعاية لزيارة مستشفى 57..صور

أيتام معاقون ينتظرون من يرسم البهجة على وجوههم.. فيديو وصور

تشييع جنازة المهندس أيمن شقيق الإعلامي محمد شردي من مسجد مريم ببورسعيد

صلاح يتفوق على رونالدو ويحصد جائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

10 آلاف طفل يحتفلون بيوم اليتيم فى "دريم بارك".. فيديو وصور

فيديو

«التموين» تنفي نقص كميات الأرز.. وتؤكد: طرح 1000 طن لتوزيعه في رمضان.. فيديو
«التموين»: لدينا مخزون من السكر يكفي لـ5 أشهر.. فيديو
حضري باوند كيك الكريم تشيز بأسهل الخطوات
«التموين»: هناك احتياطات استراتيجية كافية من كل السلع والمنتجات.. فيديو
«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة لم تتوصل لتوافق كامل.. ومصر شاركت برؤية واضحة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟