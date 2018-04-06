شاهد .. قصة "ماوكلي أسبانيا" عاش 12 عاما مع الذئب ويكره حياة البشر

أعترف رجل عاش وتربى مع الذئاب في كهف لمدة 12 سنة، بأنه يشعر بخيبة أمل في حياة الإنسان.. ماركوس رودريجيز بانتوخا، أطلق عليه اسم ماوكلي أسبانيا، عندما عثرت عليه السلطات وهو يرافق الذئاب.



لكن فتى الذئب سابقًا، يقول إنه يكافح مع برودة عالم البشر، ويتمنى العودة للعيش مع الحيوانات، وقال لـ بي بي سي: "لم أكن أعرف إلى أين أذهب ، أردت فقط أن أهرب إلى الجبال".



كان رودريجيز في التاسعة عشرة من عمره عندما، اكتشف أنه يعيش مع الذئاب في سلسلة جبال سييرا مورينا الإسبانية.



كان يعيش بين الذئاب لمدة 12 عامًا ووجد وهو يركض حافي القدمين ونصفه عاري وكان يستخدم العواء للتواصل مع الذئاب.



لكن البالغ من العمر 72 عاما يعيش الآن في منزل صغير بارد، موضحًا إن ذكرياته الأخيرة السعيدة هي طفولته مع الحيوانات ، حسبما ذكرت شبكة " بي بي سي".



ووجد رودريجيز نفسه يعيش مع الذئاب عندما ترك دون أبويه، حيث توفيت والدته عندما كان في الثالثة من عمره وذهب والده ليعيش مع امرأة أخرى.



فيما أخذته عائلته إلى الجبال ليربيه راعي الغنم الذي كان يرعى 300 حيوان، لكن بينما كان يتعلم كيفية صنع الأواني ، اختفى الرجل أو مات ليترك رودريجيز البالغ من العمر سبع سنوات لوحده.



وبحسب شبكة الأخبار البريطانية " كانت حيوانات الجبال هم رفاقه واصدقائه الوحدين، مثل رواية كتاب الأدغال الاسطوري، أن الذئاب تقبلوه كواحد من أخوتهم.



ويروي رودريجيز ان الذئب كانوا يطعمه، حيث اتخذ من الكهوف مكان للمبيت والنوم فيه وسط الخفافيش والأفاعي والغزلان.



وعلمته الذئاب كيفية البقاء على قيد الحياة، حيث منحوا التوت وعش الغراب لاكله كطعام آمن للأكل.



ويستشهد ماوكلي اسبانيا برواية دخوله إلى كهف وبدأ اللعب مع اشبال الذئب التي كانت تعيش بالجبل، وفي وقت لاحق أحضرت الأم الطعام لصغيرها ، ليستيقظ رودريجيز ليرى الذبة تمزق اللحم لإطعام صغارها، ليحاول سرقة طعامهم لكونه جائع، ولكنه تراجع خوفًا من الام، وفي النهاية ألقت له قطعة من اللحم ليتناولها في مشهد يصعب تجسيده.



ولكن بعد عدة سنوات من عيشة وسط الذئاب، عثر الحرس المدني على رودريجيز ليدخل بعدها العالم البشري ، حيث تلاشت حياته بحسب وصفه.



ويقول إنه تعرض للغش والإساءة والاستغلال خلال عمله، ولم يتمكن من الاندماج مع البشر الآخرين.



كما يشعر بان الناس تسخر منه، لأنه لا يعرف الكثير عن السياسة أو كرة القدم أو العالم الحديث.



وحينما كان يحاول العودة إلى الجبال يقول إنه ليس ما اعتاد أن يكون ، وأن الذئاب لم تعترف به.

