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محافظات

تخصيص مكان بالمركز الثقافي في بورسعيد للموهوبين

الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:37 م
تخصيص مكان بالمركز
تخصيص مكان بالمركز الثقافي في بورسعيد للموهوبين
كتب محمد الغزاوى
قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، تخصيص مقر بالمركز الثقافي الترفيهي لجميع الموهوبين بالمحافظة.

وأكد الغضبان، خلال الاجتماع الذي عقده مع مسئولي التربية والتعليم، والمركز الاستكشافي، بحضور المهندي كامل ابو زهرة، السكرتير العام للمحافظة وعدد من الطلبة الموهوبين، أن المحافظة تضع هدف استراتيجي يتمثل في زيادة أعداد الموهوبين وتوفير ع الدعم العلمي والمادي لهم.

كما قرر محافظ بورسعيد تشكيل لجنة من المركز الاستكشافي والتربية والتعليم لوضع استراتيجية للعمل في إقامة مركز للإبداع الفني وتحديد الاحتياجات، موجها بالتعاقد مع عدد من أساتذة الجامعات لصقل مهارات وتنمية قدارات الطلاب وكذلك وضع برامج متطورة وحديثة للمعلمين.

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