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أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات من أوكرانيا بعد توقف عامين

الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:42 م
أرشيفية
أرشيفية
نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الجمعة، أولى رحلات الخطوط الأوكرانية، من مدينة كييف بأوكرانيا، وسط استعدادات مكثفة داخل صالات المطار، وذلك بعد توقفها لمدة عامين، على خلفية حادث سقوط الطائرة الروسية بمدينة شرم الشيخ.

قالت مصادر ملاحية بالمطار:وصلت أول رحلة للخطوط الأوكرانية، إلى مبنى رقم 2 بالمطار، متأخرة لمدة ساعة، عن موعدها المقرر بجدول التشغيل 12:30 ظهرا، بسبب ظروف التشغيل، موضحا أن الطائرة وصلت على متنها 186 سائح أوكراني.

وتنظم شركة الخطوط الأوكرانية، 4 رحلات أسبوعيا إلى القاهرة، وذلك بشكل مبدئي حيث من المخطط زيادة عدد الرحلات وتكبر طرازات الطائرات خلال الفترة المقبلة بعد تزايد معدلات الحركة السياحية الوافدة من السوق الأوكراني خلال الفترة الأخيرة.

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