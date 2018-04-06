ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مصر ترفع رصيدها فى البطولة العربية للسباحة بالزعانف لـ59 ميدالية

الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:41 م
صدى البلد
ريهام بكير
اختتمت فعاليات الفترة الصباحية لليوم الثانى من البطولة العربية للسباحة بالزعانف تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والتي ينفذها الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلى بمدينة شرم الشيخ.

رفعت مصر رصيدها الى 32 ميدالية ذهبية و 27 فضية حتى نهايةالفترة الصباحية لليوم الثانى، حيث تصدرت مصر فاعليات الفترة الصباحية (سباق) بـ 23 ميدالية (12 ذهبية ، و 11 فضية)، وجاءت النتائج على النحو التالى :
فى سباق 100 متر بالزعانف المونو – ناشئات : احتلت المصرية نادين وجيه المركز الأول في حين جاءت المصرية نور سامح في المركز الثانى ، أما المركز الثالث فحصلت عليه الاردنية كندا الرواشدة.

سباق 100 متر بالزعانف المونو – ناشئين : احتل المصري يوسف العطار المركز الأول في حين جاء المصري سيف الدين ايمن في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصل عليه الأردني عمرو عورتانى.

سباق 100 متر بالزعانف المونو – عمومى آنسات: احتلت المصرية نور عبد الحكيم المركز الأول في حين جاءت المصرية هديل عبد الحكيم في المركز الثانى ، أما المركز الثالث فحصلت عليه الأردنية يارا الدجانى

سباق 100 متر بالزعانف المونو- عمومى رجال: احتل المصري احمد ياسر اعقاد المركز الأول في حين جاء المصري عمر سيد شعبان في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصل عليه الأردني أحمد مازن شاهين.

سباق 100 متر بالزعانف المزدوجة – ناشئات: احتلت المصرية فاطمة أيمن المركز الأول في حين جاءت المصرية حلا أحمد رمزى في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصلت عليه المغربية أميمة رحمانى.

سباق 100 متر بالزعانف المزدوجة – ناشئين: احتل المصري زياد سامح المركز الأول في حين جاء المصري زياد ايمن في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصل عليه المغربى أسامة محبوب.

سباق 100 متر بالزعانف المزدوجة – عمومى آنسات: احتلت المصرية مى عاطف المركز الأول في حين جاءت المصرية رينا طارق في المركز الثانى ، أما المركز الثالث فحصلت عليه المغربية هبة رميلى.

سباق 100 متر بالزعانف المزدوجة- عمومى رجال: احتل المصري محمود مسعد المركز الأول في حين جاء الاردنى محمد السوالمى في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصل عليه الجزائرى زهير ميمون.

سباق 400 متر بالزعانف المزدوجة – ناشئات: احتلت المصرية جهاد جمعة المركز الأول في حين جاءت المصرية رحمة حسن في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصلت عليه الأردنية كندا الرواشدة.

سباق 400 متر بالزعانف المزدوجة – ناشئين: احتل المصري يوسف العطار المركز الأول في حين جاء المصري زياد سامح في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصل عليه الاردنى عبد الرحمن بربه.

سباق 400 متر بالزعانف المزدوجة – عمومى آنسات: احتلت المصرية الاء عبد اللطيف المركز الأول في حين جاءت المصرية آية خميس في المركز الثانى .

سباق 400 متر بالزعانف المزدوجة- عمومى رجال: احتل المصري جورج عماد المركز الأول في حين جاء المصرى علاء الدين محمد في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصل عليه الاردنى مؤيد أبو العز.

سباق 4× 100 متر تتابع بالزعانف المزدوجة – ناشئين: احتلت مصر المركز الأول، و جاءت المغرب في المركز الثانى في حين حصلت الأردن على المركز الثالث

سباق 4× 100 متر تتابع بالزعانف المزدوجة – عمومى آنسات: احتلت مصر المركز الأول، و جاءت المغرب في المركز الثانى في حين حصلت الأردن على المركز الثالث.

سباق 4× 100 متر تتابع بالزعانف المزدوجة - عمومى رجال: احتلت مصر المركز الأول، و جاءت المغرب في المركز الثانى في حين حصلت الأردن على المركز الثالث.

كانت مصر حصدت 8 ميداليات (4 ذهبية ،و 4 فضية) في الفترة المسائية للبطولة أمس حيث جاءت النتائج على النحو التالى:

سباق 200 متر بالزعانف المونو – ناشئات : احتلت المصرية لوجى ياسر المركز الأول في حين جاءت المصرية نور سامح في المركز الثانى ، أما المركز الثالث فحصلت عليه الاردنية كندا الرواشدة.

سباق 200 متر بالزعانف المونو – ناشئين : احتل المصري يوسف العطار المركز الأول في حين جاء المصري سيف الدين ايمن في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصل عليه الأردني عبد الرحمن بربه.

سباق 200 متر بالزعانف المونو – عمومى آنسات: احتلت المصرية الاء عبد االطيف المركز الأول في حين جاءت المصرية سلمى عزب في المركز الثانى ، أما المركز الثالث فحصلت عليه الأردنية كندا الرواشدة

سباق 200 متر بالزعانف المونو- عمومى رجال: احتل المصري احمد ياسر اعقاد المركز الأول في حين جاء المصري جورج عماد في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصل عليه الأردني أحمد مازن شاهين.

وتصدر الفريق المصرى تتابع 4×200 متر سباحة بالزعانف المونو – عمومى رجال، و جاء المنتخب الاردنى في المركز الثانى في حين احتلت الجزائر المركز الثالث.
مصر ترفع رصيدها فى البطولة العربية للسباحة بالزعانف لـ59 ميدالية
مصر ترفع رصيدها فى البطولة العربية للسباحة بالزعانف لـ59 ميدالية
مصر ترفع رصيدها فى البطولة العربية للسباحة بالزعانف لـ59 ميدالية
مصر ترفع رصيدها فى البطولة العربية للسباحة بالزعانف لـ59 ميدالية
مصر ترفع رصيدها فى البطولة العربية للسباحة بالزعانف لـ59 ميدالية
مصر ترفع رصيدها فى البطولة العربية للسباحة بالزعانف لـ59 ميدالية
مصر ترفع رصيدها فى البطولة العربية للسباحة بالزعانف لـ59 ميدالية
مصر ترفع رصيدها فى البطولة العربية للسباحة بالزعانف لـ59 ميدالية

ترشيحاتنا

روسيا: سنبحث عودة الرحلات لشرم الشيخ والغردقة في هذا الموعد

مواطنون عن العفو الرئاسي للأولتراس:"شباب ولازم نحتويهم".. فيديو

محافظ الإسكندرية يتوجه لموقع العقار المنهار.. وأتوبيسات لنقل راكبي القطار من الإسكندرية إلى كفر الدوار .. صور

تعرف على سعر الحديد في تعاملات سوق البناء اليوم

وفد مصر بمفاوضات سد النهضة يوجه ضربة جديدة لقناة الجزيرة

المجرشي:المشروع الاستثماري للرياض على حدود قطر "شراكة سعودية مصرية إماراتية"

3 شهداء فلسطينيين و3000 مصاب في جمعة "الكاوتشوك".. صور

تشييع جنازة المهندس أيمن شقيق الإعلامي محمد شردي من مسجد مريم ببورسعيد

بن سلمان: نوافق على بناء علاقات مع إسرائيل بهذا الشرط

9 أسباب تجعلك تحرص على تناول الفول النابت!

انهيار عقار فى سيدي جابر.. والحماية المدنية تنتقل لموقع الحادث

تعرف على الشخص المصرى الظاهر مع محمد صلاح عقب إصابته.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبادرة "بينا" تصطحب 100 طفل من دور الرعاية لزيارة مستشفى 57..صور

أيتام معاقون ينتظرون من يرسم البهجة على وجوههم.. فيديو وصور

تشييع جنازة المهندس أيمن شقيق الإعلامي محمد شردي من مسجد مريم ببورسعيد

صلاح يتفوق على رونالدو ويحصد جائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

10 آلاف طفل يحتفلون بيوم اليتيم فى "دريم بارك".. فيديو وصور

فيديو

«التموين» تنفي نقص كميات الأرز.. وتؤكد: طرح 1000 طن لتوزيعه في رمضان.. فيديو
«التموين»: لدينا مخزون من السكر يكفي لـ5 أشهر.. فيديو
حضري باوند كيك الكريم تشيز بأسهل الخطوات
«التموين»: هناك احتياطات استراتيجية كافية من كل السلع والمنتجات.. فيديو
«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة لم تتوصل لتوافق كامل.. ومصر شاركت برؤية واضحة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟