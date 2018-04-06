مصر ترفع رصيدها فى البطولة العربية للسباحة بالزعانف لـ59 ميدالية

اختتمت فعاليات الفترة الصباحية لليوم الثانى من البطولة العربية للسباحة بالزعانف تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والتي ينفذها الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلى بمدينة شرم الشيخ.



رفعت مصر رصيدها الى 32 ميدالية ذهبية و 27 فضية حتى نهايةالفترة الصباحية لليوم الثانى، حيث تصدرت مصر فاعليات الفترة الصباحية (سباق) بـ 23 ميدالية (12 ذهبية ، و 11 فضية)، وجاءت النتائج على النحو التالى :

فى سباق 100 متر بالزعانف المونو – ناشئات : احتلت المصرية نادين وجيه المركز الأول في حين جاءت المصرية نور سامح في المركز الثانى ، أما المركز الثالث فحصلت عليه الاردنية كندا الرواشدة.



سباق 100 متر بالزعانف المونو – ناشئين : احتل المصري يوسف العطار المركز الأول في حين جاء المصري سيف الدين ايمن في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصل عليه الأردني عمرو عورتانى.



سباق 100 متر بالزعانف المونو – عمومى آنسات: احتلت المصرية نور عبد الحكيم المركز الأول في حين جاءت المصرية هديل عبد الحكيم في المركز الثانى ، أما المركز الثالث فحصلت عليه الأردنية يارا الدجانى



سباق 100 متر بالزعانف المونو- عمومى رجال: احتل المصري احمد ياسر اعقاد المركز الأول في حين جاء المصري عمر سيد شعبان في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصل عليه الأردني أحمد مازن شاهين.



سباق 100 متر بالزعانف المزدوجة – ناشئات: احتلت المصرية فاطمة أيمن المركز الأول في حين جاءت المصرية حلا أحمد رمزى في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصلت عليه المغربية أميمة رحمانى.



سباق 100 متر بالزعانف المزدوجة – ناشئين: احتل المصري زياد سامح المركز الأول في حين جاء المصري زياد ايمن في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصل عليه المغربى أسامة محبوب.



سباق 100 متر بالزعانف المزدوجة – عمومى آنسات: احتلت المصرية مى عاطف المركز الأول في حين جاءت المصرية رينا طارق في المركز الثانى ، أما المركز الثالث فحصلت عليه المغربية هبة رميلى.



سباق 100 متر بالزعانف المزدوجة- عمومى رجال: احتل المصري محمود مسعد المركز الأول في حين جاء الاردنى محمد السوالمى في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصل عليه الجزائرى زهير ميمون.



سباق 400 متر بالزعانف المزدوجة – ناشئات: احتلت المصرية جهاد جمعة المركز الأول في حين جاءت المصرية رحمة حسن في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصلت عليه الأردنية كندا الرواشدة.



سباق 400 متر بالزعانف المزدوجة – ناشئين: احتل المصري يوسف العطار المركز الأول في حين جاء المصري زياد سامح في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصل عليه الاردنى عبد الرحمن بربه.



سباق 400 متر بالزعانف المزدوجة – عمومى آنسات: احتلت المصرية الاء عبد اللطيف المركز الأول في حين جاءت المصرية آية خميس في المركز الثانى .



سباق 400 متر بالزعانف المزدوجة- عمومى رجال: احتل المصري جورج عماد المركز الأول في حين جاء المصرى علاء الدين محمد في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصل عليه الاردنى مؤيد أبو العز.



سباق 4× 100 متر تتابع بالزعانف المزدوجة – ناشئين: احتلت مصر المركز الأول، و جاءت المغرب في المركز الثانى في حين حصلت الأردن على المركز الثالث



سباق 4× 100 متر تتابع بالزعانف المزدوجة – عمومى آنسات: احتلت مصر المركز الأول، و جاءت المغرب في المركز الثانى في حين حصلت الأردن على المركز الثالث.



سباق 4× 100 متر تتابع بالزعانف المزدوجة - عمومى رجال: احتلت مصر المركز الأول، و جاءت المغرب في المركز الثانى في حين حصلت الأردن على المركز الثالث.



كانت مصر حصدت 8 ميداليات (4 ذهبية ،و 4 فضية) في الفترة المسائية للبطولة أمس حيث جاءت النتائج على النحو التالى:



سباق 200 متر بالزعانف المونو – ناشئات : احتلت المصرية لوجى ياسر المركز الأول في حين جاءت المصرية نور سامح في المركز الثانى ، أما المركز الثالث فحصلت عليه الاردنية كندا الرواشدة.



سباق 200 متر بالزعانف المونو – ناشئين : احتل المصري يوسف العطار المركز الأول في حين جاء المصري سيف الدين ايمن في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصل عليه الأردني عبد الرحمن بربه.



سباق 200 متر بالزعانف المونو – عمومى آنسات: احتلت المصرية الاء عبد االطيف المركز الأول في حين جاءت المصرية سلمى عزب في المركز الثانى ، أما المركز الثالث فحصلت عليه الأردنية كندا الرواشدة



سباق 200 متر بالزعانف المونو- عمومى رجال: احتل المصري احمد ياسر اعقاد المركز الأول في حين جاء المصري جورج عماد في المركز الثانى، أما المركز الثالث فحصل عليه الأردني أحمد مازن شاهين.



وتصدر الفريق المصرى تتابع 4×200 متر سباحة بالزعانف المونو – عمومى رجال، و جاء المنتخب الاردنى في المركز الثانى في حين احتلت الجزائر المركز الثالث.