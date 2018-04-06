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مجلس جامعة المنيا يرشح «ماهر مصطفى» لجائزة التميز والعطاء

الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:48 م
مجلس جامعة المنيا
مجلس جامعة المنيا يرشح "ماهر مصطفي" لجائزة التميز والعطاء
ايمن يونس
رشح مجلس جامعة المنيا في اجتماعه الطارئ برئاسة الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، الدكتور ماهر مصطفي كامل رئيس جامعة المنيا الأسبق لجائزة الجامعة في التميز والعطاء لهذا العام.

يأتي ذلك تقديرًا لعطائه العلمي والإداري خلال توليه لمنصبه واستمرار مسيرته في العطاء ومجهوداته بعد تركه للمنصب، كما منحت جامعة المنيا جائزة الوفاء للدكتور عبد الوهاب الناغى نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب وفاءًا لعطائه خلال فترة توليه لقطاع شئون التعليم والطلاب لأكثر من 18 عامًا.

وأشار الدكتور جمال أبو المجد إلى أن الجامعة على طول تاريخها تكرم أبنائها من الذين ساهموا بعطائهم ومجهوداتهم لرفعة الجامعة وتقدمها، ولاستمرار تواصل عطائهم العلمي إلي جانب عطائهم الإداري، وما قدموه من جهد وعلم لأجيال الجامعة ترسيخًا لقيمة الأستاذ الجامعي العملية والقيادية التي بنت عليها أجيال الجامعة خبراتهم ونقلوها لتلاميذهم

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