روائية تكشف حقيقة انتحار أحمد خالد توفيق وموقفه من السيسي

قالت الروائية شيرين هنائي إحدى تلاميذ الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق أن الراحل العظيم يتعرض لحملة تشويه لإلصاق اسمه بتيارات سياسية معادية للنظام الحالي، نافية أن يكون الكاتب الراحل محسوبا علي تيار سياسي.



أضافت الروائية أن الرجل رحمه الله محسوب علي الانسانية فقط، كما أنه كان استاذًا في جامعة حكومية، مشيرة الى أن هناك صحيفة يوميا ما تنوه في عنوانها الرئيسي بأنه قد يكون "انتحر" في محاولة للتلاعب بمشاعر القراء والجماهير العريضة التي تعاطفت معه.



وقالت "هنائي" أن الخبر عار تماما من الصحة، منوهة بأن من حق اسرة الراحل الكبير ان تتخذ كافة الاجراءات القانونية لحماية سمعته وصورته أمام قرائه ومعجبيه حول العالم.



وختمت بأن الأخبار التي لا تحمل تصريح مصدر موثوق منه أخبار غامضة واحتمالية وغير مؤكدة وكاذبة ولاتحمل أية قيمة صحفية إلا إثارة الرأي العام وتشويه صورة إنسان لا حيلة له الآن لأنه بين يدي ربه ولا يملك حق الدفاع عن نفسه أو الرد.



وناشدت الكاتبة شيرين هنائي الهيئة الوطنية للإعلام بوقف مثل هذه الأخبار التي لاجدوي منها سوى إثارة البلبلة وتكدير الرأي العام الذي صدم في وفاة الكاتب الكبير.