مصرع طفل سقط في بالوعة صرف صحي بشبرا الخيمة

لقى طفل مصرعه إثر سقوطه في بالوعة صرف صحى أثناء سيره بالشارع الجديد بشبرا الخيمة.



كان قسم شرطة ثان شبرا الخيمة قد تلقى بلاغا بسقوط طفل داخل بالوعة صرف صحي وتوفي في الحال وانتقل مأمور وضباط القسم والإسعاف.



وبالفحص تبين سقوط الطفل "مصطفى.أ" 14 عاما ببلاعة صرف بالشارع الجديد وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية والأهالي من انتشال الجثة وتم نقل جثة الطفل للمشرحة بالإسعاف وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

