الذهب يرتفع 3 حنيهات

كشف إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية عن ارتفاع أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة بنحو 3 جنيهات، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 654 جنيها.



وسجل سعر عيار 18 نحو 560 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 747.4 جنيه، مقابل 753.7 جنيه.. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5232 جنيها.. والسعر العالمي سجل 1335 دولارا.