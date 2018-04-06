ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ
ﻋﺎﺟﻞ
3 شهداء فلسطينيين و3000 مصاب في جمعة "الكاوتشوك".. صور
السعودية تعلن سعر تذكرة أول عرض سينما في المملكة
المفتي يستنكر منع الاحتلال الإسرائيلي أذان الجمعة بالحرم الإبراهيمي
ننشر أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات بكفرالشيخ.. صور
بيان شركة بريزنتيشن بشأن أزمة بث مباراة المصري ومونانا
أول تعليق لروسيا على فرض عقوبات أمريكية ضدها
"القومية للتأمين الاجتماعى" يعتمد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2018/2019
أنباء عن تعافي الجاسوس الروسي في بريطانيا
مدير أمن الجيزة والمحافظ يهنئان قيادات الكنيسة الكاثوليكية بعيد القيامة.. صور
تعرف على أسباب فرض أمريكا عقوبات جديدة ضد روسيا
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
EN
الجمعة 06 أبريل 2018 - 00 : 05 م
القائمة
الرئيسية
أهم الأخبار
ملفات
أخبار البلد
برلمان
محافظات
حوادث
رياضة
فن
توك شو
اقتصاد
القراء يكتبون
أخبار العالم
بنات البلد
منوعات
سيارات
ساحة رأي
فكر دينى
ثقافة
فيديو
صور
القراء يكتبون
المزيد
أخبار العالم
بنات البلد
منوعات
سيارات
ساحة رأي
فكر دينى
ثقافة
فيديو
صور
مدير الكرة بالزمالك : لجنة الوزير ترفض صرف مستحقات اللاعبين والجهاز الفني
إعلامي يعلن موعد زفاف شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب
الذهب يرتفع 3 حنيهات
غدا.. رئيس "النواب" يزور الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد القيامة
روائية تكشف حقيقة انتحار أحمد خالد توفيق وموقفه من السيسي
مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات من أوكرانيا بعد توقف عامين
«التموين» تنفي نقص كميات الأرز.. وتؤكد: طرح 1000 طن لتوزيعه في رمضان.. فيديو
3 شهداء فلسطينيين و3000 مصاب في جمعة "الكاوتشوك".. صور
السعودية تعلن سعر تذكرة أول عرض سينما في المملكة
«التموين»: لدينا مخزون من السكر يكفي لـ5 أشهر.. فيديو
اقتصاد
الذهب يرتفع 3 حنيهات
الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:51 م
Tweet
الذهب
محمد صبيح
كشف إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية عن ارتفاع أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة بنحو 3 جنيهات، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 654 جنيها.
وسجل سعر عيار 18 نحو 560 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 747.4 جنيه، مقابل 753.7 جنيه.. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5232 جنيها.. والسعر العالمي سجل 1335 دولارا.
Tweet
ترشيحاتنا
"الدمية الصينية".. حكاية طفل تعرض للكسر 500 مرة نتيجة مرض نادر.. صور
تعرف على الشخص المصرى الظاهر مع محمد صلاح عقب إصابته.. صور
صحيفة إسرائيلية: 2018 نهاية «داعش» في سيناء
ضابط مصري في حفظ السلام: أفتقد ابنتيّ ولكن خدمة أطفال جمهورية أفريقيا الوسطى تستحق التضحية.. صور
مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات من أوكرانيا بعد توقف عامين
«التموين»: لدينا مخزون من السكر يكفي لـ5 أشهر.. فيديو
مواطنون عن العفو الرئاسي للأولتراس:"شباب ولازم نحتويهم".. فيديو
3 شهداء فلسطينيين و3000 مصاب في جمعة "الكاوتشوك".. صور
سقوط طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الإيطالية في البحر المتوسط ومقتل أحد أفراد طاقمها
شاهد.. فريق غنائي بولندي يطرح أغنية عن محمد صلاح بعنوان "فرعون إنجلترا"
سكينة فؤاد: دعوة السيسي للاحتفال بـ يوم اليتيم رسالة لنشر المسئولية الاجتماعية
وزير الخارجية السوداني يكشف النتائج الأخيرة لمباحثات «سد النهضة»
تعليقات فيسبوك
تعليقات صدى البلد
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء
اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ
تعرف على الشخص المصرى الظاهر مع محمد صلاح عقب إصابته.. صور
بيان شركة بريزنتيشن بشأن أزمة بث مباراة المصري ومونانا
أمن الدولة السعودي يلقي القبض على 70 مصريا من إجمالي 5322 موقوفا
وفد مصر بمفاوضات سد النهضة يوجه ضربة جديدة لقناة الجزيرة
مرتضى منصور يطالب أعضاء الجمعية العمومية بالدفاع عن النادي يومي 10 و11 مايو
المجرشي:المشروع الاستثماري للرياض على حدود قطر "شراكة سعودية مصرية إماراتية"
السعودية تعلن سعر تذكرة أول عرض سينما في المملكة
روائية تكشف حقيقة انتحار أحمد خالد توفيق وموقفه من السيسي
9 أسباب تجعلك تحرص على تناول الفول النابت!
صلاح يتفوق على رونالدو ويحصد جائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا
مواطنون عن العفو الرئاسي للأولتراس:"شباب ولازم نحتويهم".. فيديو
روسيا: سنبحث عودة الرحلات لشرم الشيخ والغردقة في هذا الموعد
أين وزير الشباب؟ .. مركز شباب كفر البطيخ يتحول إلى مأوى لمتعاطي المخدرات .. ومواطنون يستغيثون
فيروز نبيل تكتب: أوان الحب
تصعيد مصطفى شوبير حارس مرمى فريق 2000 بالأهلي للفريق الأول
مانشيستر يونايتد يستعد لتقديم عرض خرافي لضم محمد صلاح
شاهد.. عمرو دياب يمسك «يد» دينا الشربيني فى مطار دبي
ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ
مبادرة "بينا" تصطحب 100 طفل من دور الرعاية لزيارة مستشفى 57..صور
أيتام معاقون ينتظرون من يرسم البهجة على وجوههم.. فيديو وصور
تشييع جنازة المهندس أيمن شقيق الإعلامي محمد شردي من مسجد مريم ببورسعيد
صلاح يتفوق على رونالدو ويحصد جائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا
10 آلاف طفل يحتفلون بيوم اليتيم فى "دريم بارك".. فيديو وصور
فيديو
«التموين» تنفي نقص كميات الأرز.. وتؤكد: طرح 1000 طن لتوزيعه في رمضان.. فيديو
«التموين»: لدينا مخزون من السكر يكفي لـ5 أشهر.. فيديو
حضري باوند كيك الكريم تشيز بأسهل الخطوات
«التموين»: هناك احتياطات استراتيجية كافية من كل السلع والمنتجات.. فيديو
«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة لم تتوصل لتوافق كامل.. ومصر شاركت برؤية واضحة.. فيديو
ﺗﺼﻮﻳﺖ
هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟
نعم
86%
لا
9%
لا أهتم
5%
هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟
نعم
لا
لا أهتم
تصويت
النتائج
ساحة رأي
أميرة محمد تكتب: الجمباز والماريونيت
فيروز نبيل تكتب: أوان الحب
د. فتحي حسين يكتب: فوز السيسي استمرار للأمن والاستقرار
شاذلي دنقل يكتب: "في انتظار الموازنة"
أرسل مشاركتك