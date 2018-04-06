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فن

إعلامي يعلن موعد زفاف شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:55 م
شيرين عبدالوهاب وحسام
شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب
سعيد فراج
كشف الصحفي والإعلامي الخليجي ربيع هنيدي، عن استعداد المطربة شيرين عبد الوهاب، لإعلان زواجها بشكل رسمي من المطرب حسام حبيب، والاحتفال به غدًا.

وشارك "هنيدي"، جمهوره عبر على "انستجرام"، بصورة ظهر فيها كلًا من شيرين وحسام حبيب، وعلق عليها قائلًا: «مبروك زواج #شيرين_عبدالوهاب و#حسام_حبيب .. والعرس #غدا وما لا تعرفونه قريبا. فماذا تقولون للعروسين».

يأتي هذا بعد العلاقة السرية التي جمعت بين حسام وشيرين، ولم يعلق أي منهما على الأخبار التي أكدت قصة حبهما، ليتفاجأ الجميع بخبر الزواج حسبما أعلن الإعلامي الخليجي، وهو صديق مقرب لـ «شيرين».
إعلامي يعلن موعد زفاف شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

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