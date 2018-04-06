6 نصائح للتعامل الطفل مع اليتيم

قالت منى شطا، اخصائى نفسية، أن حرمان الطفل من الأب أو الأم أو كلاهما يؤثر فى تكوين شخصيته بشكل كبير جدا لذا على المحيطين به توخى الحذر الشديد فى تعاملاتهم معه وعدم القسوة عليه.



ووجهت منى عبر صدى البلد عدة نصائح لأهل وأقارب وجيران الأطفال الأيتام للتعامل معهم:



عدم القسوة عليهم والتعامل معهم بلطف وحنان

تجنب التدليل الزائد لأن له نتائج عكسية على شخصية الطفل.

تطوع احد افراد العائلة او الأصدقاء للقيام بدور الاب او الام البديلة.

مصدر التوجيه من شخص واحد وليس العائلة كلها

غير مسموح بالانتقاد إلا الفرد الذى يقوم بدور الأب البديل

لا تشعره أنه يعامل بطريقة خاصة نتيجة اليتم لأنه يشعره بالحزن.

