دفاع البرلمان: لعبة الحوت الازرق تهدد الأمن القومي.. وعلى الدولة منعها

قال النائب يحي كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه على الدولة بالكامل التحرك لإيقاف الألعاب التي تهدد حياة الشباب، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الألعاب التي تهدد حياة الشباب من ضمنها لعبة الحوت الازرق التي راح ضحيتها أحد الشباب الذي انتحر.



وأضاف "كدواني" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه على الإعلام تثقيف الشباب بشكل كبير وأولياء الأمور للحذر من هذه الألعاب ومقاطعتها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذه الألعاب الإلكترونية تمس الأمن القومي المصري، مطالبًا المؤسسات الدولية بمواجهة هذه الألعاب وإيقافها فورًا، وبعمل حملات توعية للأطفال والشباب لتجنب كل ما يهدد حياتهم.



يذكر أن لعبة الحوت الأزرق أثارت حالة من الجدل، نتيجة آثارها السلبية فعلى مدار السنوات الماضية كان هناك الكثير من المراهقين حول العالم الذين راحوا ضحايا لتلك اللعبة بعدما أقنعتهم بالانتحار، ووفقا للإحصائيات الأخيرة فانتحر أكثر من 100 شخص أغلبهم من الأطفال منذ ظهور اللعبة فى عام 2015.