ما هي الحقوق المتعلقة بتركة الميت؟

ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ، حول الحقوق المتعلقة بتركة اليتيم؟



وأجاب المجمع أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة وهي تجهيز الميت للدفن ، وقضاء ديونه إن مات مدينا ، وتنفيذ ما يكون أوصى به قبل موته من وصايا، ثم حقوق الورثة.



وتابع: "فيما يخص قائمة المنقولات؛ فإن كانت جزءا من المهر؛ فإنها حق للزوجة كبقية مهرها، تأخذه قبل تقسيم التركة، وكذلك مؤخر الصداق فهو دين فى ذمة الزوج يحل بأقرب الأجلين شرعا الطلاق أو الموت، فبموت الزوج تستوفي الزوجة مؤخر صداقها من التركة قبل توزيعها على جميع الورثة.

