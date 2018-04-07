أمين الفتوى يوضح حكم قصر الصلاة لشخص دائم السفر

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل شخص مسافر يحق له أن يقصر الصلاة ما دام مسافرا، وعليه استخدام رخصة القصر بشرط أن يكون السفر للطاعة وأن تكون المسافة 84 كيلومترا.



وأضاف "عثمان" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته على سؤال «أنا أسافر كثيرًا لظروف عملى فهل جمع الصلوات حرام أم حلال ؟ »، طالما أنه مسافر سفر تقصر فيه الصلاة له أن يقصر وله أن يجمع فلو أنه سيقيم 4 أيام فما فوق فسيكون القصر فى مسافة السفر فقط، أما لو أقل من 4 أيام فيقصر فى ثلاثة أيام السفر ويجمع.

