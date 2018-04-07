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فكر دينى

أمين الفتوى يوضح حكم تغيير النية بعد إخراج مال للزكاة

السبت 07/أبريل/2018 - 06:02 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النية شرط في إخراج الزكاة؛ لأن الزكاة عبادة وقربة تحتاج إلى نيةٍ من المُخْرِج يشترط في النية أن تكون مقارنةً للفعل، أو تتقدم عليه بزمن يسير.

وأضاف "عثمان" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته على سؤال « تخرج العديد من القروض لكن فى بعض هذه القروض لا يعود المال مرة أخرى فهل يصح ان أعتبرها من زكاة المال؟»، عليكِ أن تنوى عند إعطاء القرض الحسن أن تكون من زكاة المال ولا تلتفت إلى المال مرة أخرى فلو ردها إليك فأخرجها لشخص آخر، لكن لا يصح أن تخرج مال ثم تنوى إن هذا من زكاة مالك، لأن زكاة المال لابد أن تكون مقرونة بالنية عند إخراجها.

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