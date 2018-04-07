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السبت 07 أبريل 2018 - 20 : 08 ص
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فضل المسح على رأس اليتيم
السبت 07/أبريل/2018 - 07:57 ص
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محمد صبري عبد الرحيم
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الله تعالى أوصانا في حق اليتيم الغني بالشفقة والرحمة والكفالة.
وذكر «جمعة» عبر صفحته بـ«فيسبوك»، فضل المسح على رأس اليتيم الوارد في الحديث الذي رويعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَسَحَ رَأْسَ الْيَتِيمِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ رَأْسِهِ حَسَنَةً، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ أَوْ يَتِيمَةٌ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا»، وَنَصَبَ إِصْبَعَيْنِ وَقَرَنَهُمَا.
وتابع: أن النبي ﷺ قال: «مَنْ مَسَحَ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ إلاَّ لِلَّهِ كَانَ لَهُ فِي كُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ».
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