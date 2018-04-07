أمين الفتوى يوضح حكم صوم من أكل ناسيا في غير رمضان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البعض يزعم أن من كان صائمًا تطوعًا، وأكل أو شرب ناسيًا فيكون بذلك قد فطر، ولا يصح صومه، ولكن هذا اعتقاد خاطئ.





وأضاف "عثمان"، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته على سؤال « هل عندما يكون الإنسان صائم صوم نافلة ويأكل أو يشرب يبطل صيامه أم يكمله؟»، أن من أكل أو شرب وهو صائم فعليه أن يكمل صومه، وكلمة صائم عامة سواء أكان ذلك فى الفرض أو النفل، لحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) « من نسى أو أكل وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه».





وأشار إلى أن المالكية يفرقون بين الفرض والنافلة في ذلك.





وتابع: "إنما الصائم المتطوع أمير نفسه فمن نسي أو شرب وهو صائم سواء أكان فى التطوع فله أن يتم صومه كالفرض تمام".