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شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"

الجمعة 06/أبريل/2018 - 06:07 م
صدى البلد
منار نور - عدسة : كريم ناصر
احتفلت جمعية "الباقيات الصالحات" برئاسة الدكتورة عبلة الكحلاوي، اليوم الجمعة ٦ أبريل، بيوم اليتيم، بالتعاون مع مبادرة "همة الشباب".

حضر الاحتفالية الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد النشار وزير التعليم الأسبق،وسامح لطفى سفير النوايا الحسنه، عادل محمد أحمد سلامة مستشار القيادة ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والنائب طارق الخولي، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم الأسبق، ومحمود اسماعيل رئيس مجلس إدارة وشوشة، وعدد من السفراء والشخصيات العامة.

وقالت الدكتورة "عبلة الكحلاوى " اننا نحتفل اليوم من اجل ابنائنا الايتام ، ولابد ان تحتفل بهم طوال العام ، لافتة إلى أن هناك العديد من الايات القرآنية التى تحث على رعاية اليتيم ولكن الكثير لا يطبقها ، مضيفا اننا لا بد ان لا ننسى ابناء المجندين و شهداء الوطن الذين ضحوا من اجل الوطن فيعد واجبا قوميا علينا جميعا ان نرعاهم ، ولو تكفلت كل اسرة بطفل واحد من الرعاية ليس فقط رعاية مادية وانما باحتوائه والرفق به.

واضاف محمد النشار وزير التعليم العالى ، فى تصريح له لــ " صدى البلد " اننا امة عريقة ونحنفل كل سنه بهذا اليوم فعلينا اننا نحنفل بهم طوال العام ، فالاطفال تحتاج الى من يحنو عليهم حيث انهم ابناء الوطن وليسوا ابناء اسرة مشيرا الى دور جمعية "الباقيات الصالحات " فى رعاية الايتام وتوفير ما يحتاجونه.

فيما تابع اللواء اسامة ادم " مدير جمعية الباقيات الصالحات" ، ان الجمعية تضم اكثر من 75 يتيما فى مساكنها وتقدم لهم مساعدات مادية هم واسرهم مضيفا ان لابد الكل ان يشارك فى المساعدة ولا يعتمد على الجمعيات الخيرية فقط.

يذكر ان يوم اليتيم يعد اول جمعة من شهر ابريل كل عام ويهدف الى التركيز على احتياجات اليتيم العاطفية، ولفت انتباه العالم له ولما يريد، ولاقت فكرة تخصيص يوم لليتيم، الدعم من الشخصيات العامة.
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"
شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"

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