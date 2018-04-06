استئناف الرحلات الجوية من «سيئون» إلى القاهرة

استأنفت الخطوط اليمنية، اليوم، رحلاتها من مطار القاهرة الي مطار يئون بحضر موت، شرقي اليمن، وذلك بعد توقف يومين بسبب إضراب العاملين بمطار سيئون.



وقال مصدر مسئول بالخطوط اليمنية بالقاهرة،: تم تسيير رحلتين جويتين من مطار القاهرة الي مطار سيئون، فيما استقبل المطار رحلة من سيئون، ومن المقرر أن يتم استقبال رحلة أخري من مطار مساء اليوم.



وكانت النقابة العمالية بمطار "سيئون" أعلنت، الأربعاء الماضي، عن بدء إضراب كامل، حتى يتم صرف المستحقات المالية المتأخرة للعمال، ما تسبب في توقف الرحلات الجوية.