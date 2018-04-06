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أخبار البلد

بنك ناصر: 8.5 مليون جنيه مساعدات لشراء أجهزة طبية لعدد من المستشفيات

الجمعة 06/أبريل/2018 - 06:24 م
شريف فاروق
شريف فاروق
محمد عبد المنعم
قال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك قدم مساعدات لعدد من المستشفيات خلال التسعة أشهر الماضية من العام المالي الحالي 2017/ 2018 بقيمة إجمالية بلغت 8.5 مليون جنيه.

‎وأشار فاروق إلى أن البنك ساهم لصالح جامعة القاهرة في شراء أجهزة طبية لقسم الأنف والأذن بإجمالي 2 مليون جنيه، و5 أجهزة للمعهد القومي للأورام بحوالي مليون و 400 ألف جنيه ، يضاف إلى ذلك احتياجات القلب و الأوعية الدموية بكلية طب القصر العيني التي يجري حاليا التعاقد لشرائها وهي جهاز تخطيط القلب ثلاثي الأبعاد بإجمالي مليون و 500 ألف جنيه.

‎وأوضح أن البنك لم تقتصر جهوده على تقديم المساعدات لتوفير احتياجات مستشفيات في القاهرة فقط بل امتدت مساهماته إلى مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة حيث تم شراء 5 حضانات أطفال مبتسرين بإجمالي 550 ألف جنيه كما شملت مساهمات البنك صعيد مصر، حيث جاري حاليا شراء جهاز لوحدة زراعة الكلى بمستشفى جامعة أسيوط بإجمالي 3 ملايين جنيه ليصل إجمالي قيمة مساهمات البنك نحو 8 ملايين و 500 ألف جنيه.

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