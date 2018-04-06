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أخطاء يجب تجنبها أثناء التعامل مع اليتيم

الجمعة 06/أبريل/2018 - 06:02 م
يتيم
يتيم
اسماء محمد
قالت الدكتورة اعتماد عبدالحميد، استشارى العلاقات الأسرية، إن البعض يخطئ فى أسلوب تعامله مع الطفل اليتيم دون أن يدرى لذا لابد من التفكير جيدا فى مدى تأثير تصرفاتنا عليه لأنها قد تؤذى مشاعره أو تدمر صفات جيدة فى شخصيته.

ونصحت "اعتماد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بالتعامل مع الطفل اليتيم بحنان ولطف لكن بدون أن نشعره بشفقة أو أنه مدلل بشكل زائد بسبب حرمانه من الأب أو الأم لأن هذا يشعره أكثر بالحرمان وقساوة اليتم بدلا من التخفيف عنه واسعاده.

وطالبت "اعتماد"الجميع بإشعار اى طفل يتيم فى محيط الأسرة أو المعارف والأصدقاء بأن له أهمية فى بيئته وأن يحرصوا على متابعته حتى لو على فترات متباعدة ووجهت كلمة للنساء والرجال، قائلة"عامل الطفل اليتيم كأنه ابنك بالظبط حتى نفسك مكان أهله واعمل الخير عشان لو لاقدر الله ولادك بقيوا أيتام تلاقى اللى ياخد باله منهم ويسأل عنهم ويعوضهم حنانك".

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