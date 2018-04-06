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أخبار العالم

روسنفت الروسية مهتمة بمشاريع للنفط والغاز في إقليم زاجروس الإيراني

الجمعة 06/أبريل/2018 - 06:02 م
روسنفت
روسنفت
رويترز
أظهرت وثيقة رسمية اليوم الجمعة أن شركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، مهتمة بمشاريع للنفط والغاز في اقليم زاجروس الإيراني بعد توقيع اتفاق العام الماضي للعمل في الجمهورية الإسلامية.

وقالت الوثيقة، التي نشرت في موقع حكومي على الإنترنت يعرض تفاصيل عطاءات الشركات المملوكة للدولة، إن روسنفت تخطط لتقييم مشاريع محتملة للاستكشاف والإنتاج في زاجروس. ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

وتوصلت روسنفت وشركة النفط الوطنية الإيرانية العام الماضي إلى اتفاق إطاري للعمل معا في عدد من المشاريع "الإستراتيجية" في إيران تصل قيمتها مجتمعة إلى 30 مليار دولار.

وسيعزز التعاون المحتمل مع إيران موقف روسنفت في الشرق الأوسط حيث ظفرت بالفعل بعدد من الصفقات، من بينها الاستحواذ على حصة أغلبية في خط أنابيب النفط الرئيسي لإقليم كردستان العراق.

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