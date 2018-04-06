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أخبار العالم

المرصد السوري: مقتل وإصابة 29 شخصا في غارات جوية للجيش على دوما

الجمعة 06/أبريل/2018 - 05:59 م
رامي عبد الرحمن
رامي عبد الرحمن
أ ش أ
قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن ما لا يقل عن أربعة مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب 25 بجروح اليوم الجمعة، في غارات جوية نفذها الجيش السوري على مدينة دوما آخر جيب للمعارضة قرب دمشق.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية عن مدير المرصد الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له قوله إن "12 غارة استهدفت عدة مواقع في مدينة دوما وأسفرت عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة 25 آخرين بجروح".

ووقعت الغارات غداة تعليق عمليات إخراج المقاتلين من دوما بسبب انقسامات داخلية في صفوف جماعة "جيش الإسلام" الذي يرفض جناحه المتشدد اتفاق الإجلاء، ودخلت حافلات استأجرتها الحكومة السورية دوما، لكنها عادت أدراجها وتوقفت مع حافلات أخرى عند أطراف المدينة، فيما لم يدل "جيش الإسلام" بأي تعليق علنا على موضوع الاتفاق الذي أعلنه الاعلام الرسمي السوري.

وقال عبدالرحمن "تم تعليق الاتفاق القديم، وهناك مباحثات بين الروس وجيش الإسلام من أجل التوصل إلى تسوية جديدة".

وقد خرج حوالى أربعة آلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم منذ الاثنين الماضي إلى شمال سوريا غير أن الفصيل يلزم الصمت حول عمليات الإجلاء.

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