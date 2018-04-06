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رياضة

حسين الشحات يشارك في فوز العين على دبا الفجيرة برباعية.. فيديو

الجمعة 06/أبريل/2018 - 05:59 م
حسين الشحات
حسين الشحات
نور عادل
نجح فريق العين الاماراتي في تحقيق الفوز على حساب نظيره "دبا الفجيره" بأربعة اهداف نظيفة دون رد بالمباراة التي اقيمت اليوم الجمعة، في اطار الاسبوع العشرين من عمر منافسات دوري الخليج العربي الاماراتي.

وشهدت المباراة تواجد المحترف الدولي المصري حسين الشحات على مقاعد البدلاء منذ بداية المباراة الا انه شارك كبديل في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

واستطاع اللاعب ماركوس بيرج ان يسجل ثلاثة اهداف لصالح فريق العين في الدقائق 15، و19، و75 على الترتيب.

بينما سجل الهدف الراعب اللاعب كايو فيرنانديز بالدقيقة 83.

وبهذا الفوز يصل فريق العين الاماراتي إلى النقة رقم 47 من اصل 20 مباراة ليقترب من حصد لقب الدوري الاماراتي.

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