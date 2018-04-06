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رياضة

البطاوي: سيراميكا تعرض لظلم تحكيمي أمام المريخ.. ونستحق الصدارة..فيديو

الجمعة 06/أبريل/2018 - 06:05 م
معتز البطاوى
معتز البطاوى
يسرى غازى - نور عادل
وجه معتز البطاوى مدير نادى سيراميكا كليوباترا الشكر الى سعد فاروق المدير الفنى السابق للفريق لإسهاماته مع الفريق.

وفاز سيراميكا كليوباترا على المريخ بهدفين مقابل هدف فى إطار الجولة الـ 28 بمجموعة القاهرة فى دورى القسم الثانى.

وانتقد البطاوى الهجوم على حكم اللقاء قائلا ان سيراميكا تعرض للظلم التحكيمي فى مباراة المريخ، ومن الوارد أن يخطئ ويصيب، لافتا إلى أن لاعبي سيراميكا أدوا ما عليهم وتمكنوا من تحقيق الفوز.

وأضاف أن هانى العقبى امتداد للمدير الفنى السابق سعد فاروق، مشيرا إلى أنه عقد جلسة مع لاعبى الفريق وطالبهم بإنهاء المسابقة بشكل قوى، مؤكدا أن المركز الثالث لا يليق بالفريق الذي يستحق الصدارة.

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