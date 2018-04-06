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أخبار العالم

مستشفى سالزبوري: تحسن حالة العميل الروسي السابق سكريبال في بريطانيا

الجمعة 06/أبريل/2018 - 06:00 م
سيرجي سكريبال
سيرجي سكريبال
أ ش أ
أكد أطباء مستشفى "سالزبوري ديستريكت" البريطانية اليوم الجمعة الأنباء التي أفادت بأن العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال يستجيب بشكل طيب للعلاج، وقالوا إنه يتحسن بصورة سريعة، مؤكدين أن حالته لم تعد حرجة.

وقالت الدكتورة كريستين بلانشارد ، مديرة مستشفى سالزبوري للصحفيين "بعد تغطية إعلامية مكثفة أمس، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأطلعكم على حالة المريضين المتبقيين اللذين يعالجان في مستشفى مقاطعة سالزبوري".

وأضافت "يوم الخميس الماضي ، أبلغتكم أن حالة يوليا سكريبال قد تحسنت. وكما تقول يوليا نفسها ، فإن صحتها تتحسن يوميا، ويمكنها أن تتطلع إلى اليوم الذي تكون فيه جيدة بما فيه الكفاية لمغادرة المستشفى."

وتابعت "أريد أيضا أن أطلعكم على حالة والدها ، سيرجي سكريبال. إنه يستجيب بشكل جيد للعلاج ، ويتحسن بسرعة ولم يعد في حالة حرجة."

وتوترت العلاقات الروسية البريطانية بعد أن عثرت الشرطة البريطانية في الرابع من الشهر الماضي على العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي في حديقة عامة بمدينة سالزبوري قبل ان يصاب شرطي بريطاني بنفس الاعراض التي تبين انها ناجمة عن غاز اعصاب (نوفيتشوك) طورته روسيا.

وكان سكريبال عقيدا في الاستخبارات العسكرية الروسية وحكم عليه عام 2004 بالسجن لمدة 13 عاما بعد ادانته بالجاسوسية لصالح الاستخبارات البريطانية.

وفي عام 2006 أفرج عنه في صفقة تبادل جواسيس مع روسيا وحصل على أثرها على اللجوء السياسي في بريطانيا.

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